睇得又踢得！「南韓C朗」孫興民冧莊K-Burger廣告！去年代言銷量急升兩成，有望再創新高？

人氣高企的演藝界巨星，自然受到廣告商青睞，但頂尖運動員一樣有市場，像南韓足球明星孫興民，其受歡迎程度，絕不比國內當紅小生遜色。

今年剛滿三十歲的孫興民，自從加盟英超球隊熱刺後，一直表現卓越，本賽季更憑二十三個入球紀錄，奪得英超神射手金靴獎，是首位獲此項殊榮的亞洲球員，南韓總統也向他發賀電，讚他是國人的驕傲。

這個被譽為「南韓C朗」靚仔運動員，不但球技了得，更擁有一雙典型南韓男生的單眼皮小眼睛，看起來憨直可愛，充滿陽光氣息，迷倒萬千少女，是廣告商的竉兒，代言產品多不勝數。

（影片截圖）

近期孫興民為樂天 GRS 旗下漢堡包專門店 Lotteria 作代言人，宣傳韓牛烤肉漢堡 K-Burger ，帶出產品是 Made in Korea（南韓製造 ）的賣點。片中孫興民除了大顯身手，更展示招牌笑容及入球勝利手勢，一眾粉絲冧爆。

（影片截圖）

據聞他去年為 Lotteria 拍廣告，令相關產品銷量急升約兩成，今次添食，有望再創高峰。

Lotteria 廣告：



