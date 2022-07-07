面相學｜一眼分辨出深情男女？先學睇鼻頭、下巴、眼神！

戀愛中、或婚姻中的男女吵大鑊，要補鑊就需要一點drama。

一對夫妻吵架，冷戰了一天，晚上忽然接到外家電話，說外父很不舒服，這對黑面夫妻就飛車送病人到急症室。

幸好一路順風順水，眼看快到醫院了，丈夫突然衝紅燈，嚇得老婆尖叫：

「你攪乜嘢？危險駕駛喎！」

「我喺倒後鏡睇到外父面青青，如果我急刹掣，佢就會chok親同嚇親，我唯有冒險衝紅燈啦！」

老婆登時軟曬，黑面陰霾驟散，帶著無限深情看著這「重新發現」的愛人。

愛就在這微小的地方、緊急的情況下展現出來，事前沒有半點鋪排、也沒有期望，就在你完全沒有準備下，真情流露。

講完小感動。

再來大驚嚇。

女朋友因與男友家長相處得不愉快，雙方吵了起來。港女想起伯母的勇悍、男朋友的護短，就一肚氣，突然說要分手。

兩人本來正在遊車河，男朋友一聽到對方話「玩完」，立刻搏命踩油狂飆。

「冇咗你，我唔想做人咧！」

「喂！我想做人喎！」女的尖叫。

「咁樣我可以永遠同你喺一齊。」

「等……等一等，我地唔分手咧！」

兩人後來結了婚，非常恩愛。

一個要生、一個話死，成就了一段深情的持續。

深情的相是怎樣的？

先看鼻頭，要有肉，鼻頭較圓的人願意付出。反之，鼻頭尖削，精打細算，無論講心講金，都只強烈側向自己一邊。

再看下巴，要有力，這樣的人才會講得到做得到。否則其是下巴輕輕、鬼死咁精，正是講就天下無敵，做就無心無力！

最後看眼神，坦蕩開揚的，表示這人誠懇、認真、負責；眼神閃爍飄移的，表示狡黠、多疑、多慮，立場不斷改變，諾言鮮會兌現。

問世間情為何物？總要用行動來落實！



