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07/07/2022

面相學｜一眼分辨出深情男女？先學睇鼻頭、下巴、眼神！

#玄學 #面相 #相學 #兩性關係
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　戀愛中、或婚姻中的男女吵大鑊，要補鑊就需要一點drama。

 

　　一對夫妻吵架，冷戰了一天，晚上忽然接到外家電話，說外父很不舒服，這對黑面夫妻就飛車送病人到急症室。

 

　　幸好一路順風順水，眼看快到醫院了，丈夫突然衝紅燈，嚇得老婆尖叫：

 

　　「你攪乜嘢？危險駕駛喎！」

 

　　「我喺倒後鏡睇到外父面青青，如果我急刹掣，佢就會chok親同嚇親，我唯有冒險衝紅燈啦！」

 

　　老婆登時軟曬，黑面陰霾驟散，帶著無限深情看著這「重新發現」的愛人。

 

　　愛就在這微小的地方、緊急的情況下展現出來，事前沒有半點鋪排、也沒有期望，就在你完全沒有準備下，真情流露。

 

　　講完小感動。

 

　　再來大驚嚇。

 

　　女朋友因與男友家長相處得不愉快，雙方吵了起來。港女想起伯母的勇悍、男朋友的護短，就一肚氣，突然說要分手。

 

　　兩人本來正在遊車河，男朋友一聽到對方話「玩完」，立刻搏命踩油狂飆。

 

　　「冇咗你，我唔想做人咧！」

 

　　「喂！我想做人喎！」女的尖叫。

 

　　「咁樣我可以永遠同你喺一齊。」

 

　　「等……等一等，我地唔分手咧！」

 

　　兩人後來結了婚，非常恩愛。

 

　　一個要生、一個話死，成就了一段深情的持續。

 

　　深情的相是怎樣的？

 

　　先看鼻頭，要有肉，鼻頭較圓的人願意付出。反之，鼻頭尖削，精打細算，無論講心講金，都只強烈側向自己一邊。

 

　　再看下巴，要有力，這樣的人才會講得到做得到。否則其是下巴輕輕、鬼死咁精，正是講就天下無敵，做就無心無力！

 

　　最後看眼神，坦蕩開揚的，表示這人誠懇、認真、負責；眼神閃爍飄移的，表示狡黠、多疑、多慮，立場不斷改變，諾言鮮會兌現。

 

　　問世間情為何物？總要用行動來落實！

 

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