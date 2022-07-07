潘鐵珊：內地多部委齊撐汽車股　邊隻追得過？中國電力勢破頂？油股要甩手？

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

市場對經濟衰退的憂慮未散，投資者在資產配置上如何做定風險管理？大宗商品板塊普遍下滑，紐約期油連續兩日收市跌穿每桶100心理關口，布蘭特期油亦進一步考驗此關口支持，油股要盡快甩手？商務部等17個部委再開腔支持新能源車消費，然而日中傳統車股反彈動力更強，如何解讀？綠電股持續造好，中國電力企業聯合會料內地今年全社會用電量增速5%至6%，加上內地正踏入用電旺季高峰期，相關股份仍可追？

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