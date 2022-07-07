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07/07/2022

【FOCUS】埋頭加息懶理衰退　強美元禍延亞歐

#會議紀要 #加息 #衰退 #強美元 #0.75厘 #就業數據
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　　消費者信心錄記錄最慘淡、「銅博士」觸及近20個月低點、WTI期油陷入技術性熊市、高收益債(垃圾債)息差刷新兩年最高、2年/10年期美債孳利率再次倒掛……But，聯儲本港時間周四(7日)凌晨公布的6月議息會議紀要，「Recession」一字蹤影全無。

 

（資料圖片）

 

　　將「Inflation」視為頭號大敵的官員們，「一致認為(concurred)」經濟前景確需轉向限制性(restrictive)政策立場，令本月再加息0.75厘幾板上釘釘，然後呢？

 

紀要90次提及通脹　未改後知後覺

 

　　「不是我不知道，這世界變化太快。」最新會議紀要明言「若貨幣政策決心受到公眾質疑，高通脹可能變得根深蒂固」展示鷹派決心，甚至多達90次提及「通脹」，仍難改變一眾決策層對經濟趨勢的後知後覺。

 

　　最直接證據是，紀要引述與會者稱，「整體經濟在第一季出現下滑後似乎有所回升」，但亞特蘭大聯儲GDPNow的評估則預計，次季實際GDP增長為-2.1%，較首季的-1.6%進一步走低。

 

　　最受關注的就業，紀要同樣引述與會者指，各種指標表明勞動力市場非常緊張，包括失業率接近50年低點、名義工資增長加快；美國勞工部周三(6日)則公布，截至5月底的職位空缺達1130萬個，幾乎每個求職者對應兩份工作。

 

　　在聯儲看來，通脹維持額外上行壓力、勞動力市場短期將保持緊張、消費支出依然強勁－－鑑於此，貨幣市場對本月加息0.75厘的押注，在紀要公布後升至近94%。

 

就業反應遲滯　倒逼亞洲多國加息

 

　　但看真些，過去三個月的初次申領失業金人數(4周平均值)，已悄然較谷底反彈36%，遠高於20%的歷史平均值；此外，儘管過去12個月平均時薪增長5.2%，扣除通脹後實際卻縮水3%。更值得留意的是，70年代的兩次衰退歷史顯示，在衰退發生的初期，非農就業職位仍可能保持增長。

 

　　與就業反應遲滯相比，債市的信號顯然更及時。就在紀要公布當天，2年/10年期美債孳利率再次倒掛，高收益債券(垃圾債)利差直逼600基點，此兩項往往被視作衰退將臨的信號。不過，聯儲繼續全力對抗通脹風車預期下，美元指數一度突破107，相當於較2008年4月的低點勁彈49%。

 

　　強美元勢如破竹，兌歐元進一步邁向平價水平，亦恐加劇亞洲國家的輸入型通脹，並威脅其本幣；馬來西亞央行昨日就再加息0.25厘，下一個或輪到一直企硬拒加息的泰國及印尼央行。人民幣又將如何？暫且不論歷史走勢亦步亦趨的銅金比率，單看市場幾乎一面倒預期日圓兌美元將在未來半年持續低於130水平，短期策略性貶值可能漸增。

 

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