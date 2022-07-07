今時有猴痘，但「痘」，在中醫早有認識，亦有一套有效的診症和治療法，這是因為小孩一生都會出一次痘，有謂是由胎毒所誘發。但吳謙等著於1742年的《醫寶全鑑》將痘定為出於五臟。

由於小孩多會出痘，而小孩不能自言病症及有何不適，故就只有靠父母和醫者從觀看「痘」之狀，及所伴隨的其他病癥來確定症之輕重及處方。

今文頗長，故分上下兩集，今刊出（上），下周刊出（下），欲為父母者可剪存，一旦子女出痘，可拿出來對照子女「痘」的發展，配合醫師處方。

如痘處理不好，對小孩是可以有後遺症的，有謂成人的生蛇、生濕疹、生癬、生牛皮癬或均與之有關。





出痘形證

欲識小兒出痘形，類是傷寒發熱驚，氣粗眼目中指冷，耳尻不熱耳筋紅。

【注】痘證初起，見證大抵與傷寒相似。其候身體發熱，不時驚悸，口鼻氣粗，兩眼䀽發䀽，惟中指獨冷，耳尻不熱，耳後有紅筋，皆為出痘之形證也。

痘出五臟形證

痘出五臟主證形，呵欠頓悶是肝經，肺證咳嗽痰嚏涕，心證驚煩面赤紅，脾證喜睡肢熱利，耳尻俱涼是腎徵，肝泡肺膿心赤小，脾大黃淺腎黑形。

【注】痘瘡之毒伏於五臟，故內出何臟，外即應之。如呵欠頓悶，此痘出肝經證也；咳嗽有痰，噴嚏泣涕，此痘出肺經證也；驚悸煩躁，面色紅赤，此痘出心經證也；喜睡自利，四肢發熱，此痘出脾經證也：惟腎經但見尻耳發涼者，是火不能勝水也。肝痘之形為水泡，其色青而小，肺痘之形為膿泡，其色白而大；心痘之形，其色赤而小；脾痘之形，其色黃淺而大。至於腎經，不宜有證，若水不勝火，痘色黑者，非吉兆也。

痘主部位

額心頦腎鼻脾部，左頰肝位右肺方，周身分主面屬胃，頭背膀胱腰腎疆，心肺胸膈肝膽脅，腹肢屬脾大小腸，包絡之絡聯臟腑，三焦之氣應無方。

【注】小兒出痘，自頭面以及周身，各有臟腑所屬部位，治者須詳察部位以定吉凶。如額先見點者，是毒發於心也；頦先見點者，毒發於腎也；左頰先見點者，毒發於肝也；右頰先見點者，毒發於肺也；鼻先見點者，毒發於脾也。面屬胃經部位也，頭背屬膀胱經部位也，腰屬腎經部位也，胸膈屬心、肺二經部位也，脅旁屬肝、膽二經部位也，肚腹四肢屬脾、大小腸三經部位也。至於包絡，乃周身脂膜之絡，聯屬百骸臟腑者也。三焦為周身水精之氣，充滿軀殼臟腑者也。凡周身發痘，俱從此出，故無一定部位也。

痘形順逆

痘形見點喜尖圓，惡隱蚊跡痱粟蠶，起脹漸綻充肥順，頂平不突板實難。生漿斂束形完固，軟嫩皮薄癢塌纏，結痂如螺先後落，最忌麩薄潰爛黏。

【注】痘形，氣之為也。氣勝毒，則毒為氣馭，其毒解矣，故順也；毒勝氣，則氣為毒蝕，其氣竭矣，故逆也。氣毒相平，則勢界於險，惟在醫者調治得宜，使險變順也。如始出之形，頂尖而根圓，此氣勝毒，為順也；若隱如蚊咬，或如熱痱，寒粟蠶種，此毒勝氣，為逆也。起脹之形，漸綻充肥，此氣勝毒，為順也；若頂平不突，板實不綻，此毒勝氣，為逆也。成漿之形，根紅斂束，痘殼完固，此氣勝毒，為順也；若殼軟皮薄，則必癢塌，此毒勝氣，為逆也。結痂之形，痂如螺殼，先結先落，後結後落，此氣勝毒，為順也；若痂薄如麩，潰爛黏聚，此毒勝氣，為逆也。此痘形順逆之大略也。

痘色順逆

痘色桃花漸漸紅，淡白枯紫晦多凶，起脹頂白根紅潤，頂灰根散或深紅。生漿由白而黃厚，最忌灰干與薄清，靨喜蒼慄惡麩白，疤喜紅滿惡白平。

【注】痘色，血之為也。血勝毒，則毒為血載，其毒化矣，故順也；毒勝血，則血為毒滯，其血涸矣，故逆也。血毒相平，則勢界於險，亦在醫者之調治得宜也。始出之色如桃花，而漸加滋潤，此血勝毒，為順也；若初出即淡白乾紫，晦而不亮，此毒勝血，為逆也。起脹之色，頂漸放白，根紅光潤，此血勝毒，為順也；若頂色灰滯，根血散漫，或地腳深紅，此毒勝血，為逆也。生漿之色，白而漸黃，蒼而淳厚，此血勝毒，為順也；若灰幹不潤，或漿薄清稀，此毒勝血，為逆也。結痂之色，蒼如慄殼，此血勝毒，為順也；若痂色麩白，此毒勝血，為逆也。疤痕之色，紅潤凸起，為順；若淡白黑紫，平凹無突起之狀，皆為不順之色，醫者詳之。

痘證老嫩

蒼淳嬌豔老嫩色，厚實浮虛老嫩形，濃濁稀清漿老嫩，厚薄痂之老嫩明。

【注】痘之一證，自始至終，喜老惡嫩。如蒼淳嬌豔，此色之老嫩也；肥實浮虛，此形之老嫩也；濃濁稀清，此漿之老嫩也；薄軟厚堅，此痂之老嫩也。總之，老者多順，易於成功；嫩多險逆，難於施治也。

痘證疏密

頭項胸背痘疏吉，手足雖密不為凶，疏兼陽熱須防變，密若磊落不必驚。

【注】頭面清陽元首，頸項管龠咽喉，胸背乃臟腑所附，惟稀疏則吉也。至於手足無甚關係，雖多不為凶也。疏固是順，若見陽證譫妄，大渴大熱，唇舌燥裂，煩躁不寧，大小便秘等證，此毒壅遏不出，雖疏未為吉也。密固是逆，若鋪排磊落，大小勻淨，精神、寢食、二便如常，雖密亦不須驚也。

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