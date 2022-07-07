召喚甜品控！ifc期間限定$125甜點組合！4款選擇集齊10個品牌甜品！戚風小蛋糕、人氣生吐司、法式焦糖燉蛋最正！同場加映：大型蛋糕裝置打卡超靚

雨季悶熱潮濕，總是令人提不起勁。想踢走悶氣？來一口甜點也不錯！甜品控留意！ifc將由即日起推出「Cake & Bake」甜點禮遇，以6折優惠就可試盡10個品牌的招牌甜點！商場同時設有大型海綿蛋糕打卡裝置，有得食又有得影，啱晒一眾甜品控啦！

集合10大熱門甜點店：PAUL LAFAYET、Lady M、當文歷餅店齊晒！

「Cake & Bake」甜點禮遇將由即日起至7月25日期間限定登場！「Cake & Bake」匯聚10城中熱門甜點店，當中包括DALLOYAU、PAUL LAFAYET、Le Salon de Thé de Joël Robuchon、COVA PASTICCERIA & CONFETTERIA、SAKImoto Bakery、LIFETASTIC PATISSERIE、La Famille、Lady M、當文歷餅店、以及agnès b. LA LOGGIA bis，以上10大甜點店將推出限量4款「Sweet Treats Trial Pass特選甜點組合」，每款組合售價$125，內含3件不同品牌的蛋糕、麵包或甜品，即睇有咩選擇！

組合1：法式甜酥麵包 +2件件裝蛋糕

內含：

當文歷餅店 - 法式甜酥麵包 （原價$38）

LIFETASTIC PATISSERIE - 件裝蛋糕 （原價$78）

Le Salon de Thé de Joël Robuchon - 件裝蛋糕（原價$65）

組合2：人氣生吐司 +2件件裝蛋糕

內含：

DALLOYAU - 件裝蛋糕 （原價$$68）

Lady M New York - 件裝蛋糕 （原價$78）

SAKImoto Bakery - 單片裝生吐司 （原價$26）

組合3：Mini蛋糕 +水果撻 +法式焦糖燉蛋

內含：

agnès b. LA LOGGIA bis - Mini Cake 蛋糕 （原價$50）

當文歷餅店 - 蛋糕或水果撻 （原價$68）

PAUL LAFAYET - 招牌法式焦糖燉蛋 （原價$50）

組合4：水果撻 +戚風小蛋糕 +意式忌廉包

內含：

COVA PASTICCERIA & CONFETTERIA - 件裝蛋糕/水果撻（原價$48）

La Famille - 戚風小蛋糕（原價$67）

SAKImoto Bakery - Maritozzo 意式忌廉包（原價$40）

「Sweet Treats Trial Pass特選甜點組合」現已於klook有售，有興趣的大家只需在klook購買後憑電子禮券上的QR Code 到指定餐廳換取甜點即可！提提大家，組合更附送1份環保三文治袋或天然蜂蠟布禮品，美觀又實用，記得要到商場1樓鄰近1039 號舖Club Monaco位置換取！

隨組合附送1份環保三文治袋或天然蜂蠟布禮品！（價值$50）

ifc 商場「Sweet Treats Trial Pass 特選甜點組合」

日期： 即起至2022 年7 月25 日

購買網址：按此

同場加映：2.5米大型海棉蛋糕打卡裝置！

歎完甜點仲有得打卡！活動期間，商場將於1樓設置2.5米的大型海棉蛋糕造型裝置，比正常蛋糕足足大20倍！今個週末約埋朋友一齊去就啱晒啦！

日期：即日起至2022年7月25日

時間：早上11時至晚上8時

地點：ifc商場一樓（鄰近1039號舖Club Monaco）