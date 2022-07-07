美國最新研究發現：每天食一個牛油果，磅數無增，膽固醇反降！真係可以日日食？

在我過往的專欄文章中，我都為多款「高脂」食物平反：果仁、芝士、牛油果、全脂牛奶等全部都其實是健康食物。其中牛油果，更成為近年大熱。

（圖片由作者提供）

但每次提及牛油果，都會有很多讀者留言問，可否天天食、上限是甚麼等問題。

最新研究：牛油果不會增磅

過往之前都有研究，指出進食牛油果可助減脂、減腰圍、降膽固醇等等。不過這些研究通常都是較小型，意思是參與人數較少，或研究期較短。今個星期剛剛在美國心臟協會刊登的最新第一項牛油果研究，算是近期一項設計周詳，亦算大型的科學研究。研究人員今次就連續六個月每天一個牛油果進行研究。

這項研究涉及一千位過重及癡肥人士；一半人事連續六個月在平時飲食中特別再每天再增添一個牛油果，另一半則限制每個月只可進食最多兩個牛油果。

結果顯示，即使增加了一個牛油果及其卡路里，參與者並沒有因此而增肥、腰圍並無增加，及脂肪肝病情並無變本加厲。相反，其總膽固醇及壞膽固醇LDL有輕微下降；不過此下降幅度並不屬顯著。

你可能看完研究結果感到失望；從前的研究結果找到進食牛油果可助減脂，為何今次研究進食牛油果並沒有減磅？要注意，這個研究並非想找出牛油果是否能減肥；這個研究是想找出原本已經進食過多及體重屬於癡肥人士，再添加一個牛油果所帶來的影響。這個研究結果只顯示，即使再增添牛油果，身體並不帶來負面影響，不用再擔心牛油果是否邪惡食物。

那我都可以天天進食一個牛油果？

非也。

每個人所需不同，年紀、高矮肥瘦、性別、運動量、生活習慣及喜好、病歷全都不同。這個研究的一千位美國參與者全都是過重或癡肥人士，參加者中的女生全部腰圍是35吋或以上，男生是40吋或以上，而平均體重高過200磅或以上。再添加一個牛油果於原本已經高卡的餐單中對其體重沒影響，並不代表同樣添加一個牛油果於一位120磅香港女生餐單中會有相同效果。

（圖片由作者提供）

別人的餐單，不能同樣複製於每個人身上。正如我之前說過多次，大部分食物並不是藥物或營養補充劑，並無上限的。大部分天然食物都可天天進食的，因每個人所需不同，所以只是分量不同而已；某些人適合天天進食一個牛油果，某些則適合進食半個。建議諮詢你的註冊營養師設計一個適合你自己生活習慣及運動量的餐單。