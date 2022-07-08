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08/07/2022

陳煒9月底舉行婚禮 郭晉安想客串唱主題曲

#陳煒 #郭晉安
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　　【晴報專訊】郭晉安（安仔）及陳煒（煒哥）昨日出席無綫劇《回歸》宣傳活動，兩人不約而同表示希望有機會唱主題曲，但他們笑言僅屬玩票性質。

 

安仔和煒哥都有唱歌經驗，但他們強調只屬玩票性質。

 

　　《回歸》將於下周一播映，一眾演員如汪明荃、郭晉安、陳煒及周嘉洛等昨日出席宣傳活動。安仔指劇集會不時插播林子祥的歌曲《分分鐘需要你》，而他對這首歌有莫大共鳴，「想當年自己都成日聽呢首歌，覺得好好聽。」安仔曾簽約唱片公司，問他有否興趣唱劇集主題曲？他笑謂︰「我都曾經出過碟㗎，不過都好多年前啦，依家偶然唱下主題曲都OK嘅。」

 

　　至於曾被讚聲線似梅艷芳的煒哥，她直言對唱歌有興趣，但她擔心時下的流行曲歌詞長，而且語句鮮有重複，難度甚高。提到煒哥曾於劇集《青春本我》中與炎明熹（Gigi）演母女，可希望與對方在音樂上合作？煒哥笑言︰「唱歌就唔敢高攀，演戲都仲可以一齊做…Gigi好聰明，演戲時感情豐富。」

 

游嘉欣「換畫」增新鮮感

 

　　早前有指煒哥已入紙再排期結婚，她大方表示婚禮將於九月底舉行，但一切從簡，只會安排相熟的朋友食飯慶祝。問她心情是否緊張？煒哥說︰「咁又無，反而緊張搬屋嘅事。」

 

游嘉欣之前經常與林正峰（左）演情侶，今次則換上「新歡」吳偉豪。

 

　　另外，同場的游嘉欣在劇中跟吳偉豪有感情線，但她強調沒有親熱戲。嘉欣以往的感情戲對手均是林正峰，今次終於換上新拍檔，嘉欣希望能帶給觀眾新鮮感，亦希望與吳偉豪刷出新火花。而今次兩人在劇中有醉酒戲，嘉欣自言不喜歡飲酒，因此未試過喝醉的感覺；吳偉豪則稱︰「我試過嘅，但仲有少少清醒，可以自己返屋企…飲酒都係適可而止好啲。」

 

轉載自: 晴報

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