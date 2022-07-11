  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

11/07/2022

反覆生蛇皮膚留印兼肥腫 阮兒走過抑鬱低谷

#阮兒
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】阮兒早前在劇集《十八年後的終極告白2.0》飾演癡情助手，及後惹來殺身之禍。雖然角色戲份不算多，但甚有發揮，也有不少內心戲；但有網民錯重點，質疑阮兒整容。阮兒澄清拍攝時因「生蛇」致肥腫難分，皮膚「一撻撻」，加上反覆病發嚴重影響外表，更因而患上抑鬱症。

 

 

　　阮兒在《十八年後2.0》中癡戀老闆譚凱琪，更為對方出手傷人，結果死得慘烈；其中一場天台戲，阮兒跪地情緒崩潰，演出亮眼，但有觀眾質疑她「變臉」，令她大感無奈。阮兒坦言，過去三年受盡病魔折磨。「我爸爸因淋巴癌離世，係家族遺傳病；我當時生蛇，生蛇會塞住淋巴，所以全身腫晒，成塊發水麵包咁，睇番電視畫面都覺得自己好樣衰，但當時病緊無辦法。」

 

阮兒在《十八年後》表現突出，但因病發面腫而惹來整容疑雲。（網上截圖）

 

遮臉上紅印被笑濃妝

 

　　阮兒指生蛇不但降低免疫力，亦嚴重影響外觀，「最勁一年試過復發14次！即係唔夠一個月就發一次，最開頭生蛇係生喺面上，事後我做百幾次鐳射美容，先淡化到少少；但卸妝後仍然有紅印，成日有人笑我化妝好濃，其實係因為要遮瑕…正因為咁令我患上抑鬱症，覺得自己好唔靚，望到塊鏡已經唔想做任何嘢，身體嘅紅印又褪唔到，成大撻喺屁股位置，我平時勁鍾意水上活動，依家連泳衣都著唔到！」

 

阮兒學懂開解自己情緒，外表亦還原靚靚。

 

　　身體病情跟情緒起伏互相影響，但因第五波疫情，令阮兒多了時間留在家中，學習與自己相處。「以前我會好嬲，不斷問點解係我？後來慢慢學識接受自己，畀時間自己休息，依家係我人生最舒服嘅狀態。我太細個入行，乜都唔識，人哋咁做咪照做，成日港姐上身咁，完全無咗自己，但我本身係大情大性。（後悔選港姐？）我又唔後悔，覺得自己幾有勇氣，當年（06年）比賽時咁鬼肥…無呢啲經歷同抑鬱，我都未必演到呢類情緒大爆發嘅戲。」

 

06年選香港小姐，阮兒自嘲當時身形較胖。（資料圖片）

 

 

自知無望做女主角

 

阮兒與衛志豪拍拖三年，分手收場。（IG圖片）

 

 

　　現年35歲的阮兒，自知並非大眾喜愛的類型。「細個時梗係想做佘詩曼啦，但依家我呢個年紀同狀態，no！我好欣賞佢哋做到女主角、做到視后，我好清楚自己身體狀況係無可能做到。其實14年我返TVB時，已經唔會再諗做女主角，反而演功能性角色，時間唔會好緊迫，又過到戲癮，咁就足夠！」不過，在荷蘭出生及長大的她，坦言當地家人年紀漸大，計劃今年底或明年初回荷蘭，不排除放下香港的一切。感情方面，阮兒去年跟拍拖三年的衛志豪分手，她大方說︰「我祝福佢事業更上一層樓，我都希望再見亦是朋友，大家係同事，總有機會見面，我同舊愛可以做朋友，唔係人人都得。」她對愛情仍有憧憬，希望下一位遇到的，便是真命天子。

 

轉載自: 晴報

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#阮兒
沒有相關資料。

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk