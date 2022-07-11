反覆生蛇皮膚留印兼肥腫 阮兒走過抑鬱低谷

【晴報專訊】阮兒早前在劇集《十八年後的終極告白2.0》飾演癡情助手，及後惹來殺身之禍。雖然角色戲份不算多，但甚有發揮，也有不少內心戲；但有網民錯重點，質疑阮兒整容。阮兒澄清拍攝時因「生蛇」致肥腫難分，皮膚「一撻撻」，加上反覆病發嚴重影響外表，更因而患上抑鬱症。

阮兒在《十八年後2.0》中癡戀老闆譚凱琪，更為對方出手傷人，結果死得慘烈；其中一場天台戲，阮兒跪地情緒崩潰，演出亮眼，但有觀眾質疑她「變臉」，令她大感無奈。阮兒坦言，過去三年受盡病魔折磨。「我爸爸因淋巴癌離世，係家族遺傳病；我當時生蛇，生蛇會塞住淋巴，所以全身腫晒，成塊發水麵包咁，睇番電視畫面都覺得自己好樣衰，但當時病緊無辦法。」

阮兒在《十八年後》表現突出，但因病發面腫而惹來整容疑雲。（網上截圖）

遮臉上紅印被笑濃妝

阮兒指生蛇不但降低免疫力，亦嚴重影響外觀，「最勁一年試過復發14次！即係唔夠一個月就發一次，最開頭生蛇係生喺面上，事後我做百幾次鐳射美容，先淡化到少少；但卸妝後仍然有紅印，成日有人笑我化妝好濃，其實係因為要遮瑕…正因為咁令我患上抑鬱症，覺得自己好唔靚，望到塊鏡已經唔想做任何嘢，身體嘅紅印又褪唔到，成大撻喺屁股位置，我平時勁鍾意水上活動，依家連泳衣都著唔到！」

阮兒學懂開解自己情緒，外表亦還原靚靚。

身體病情跟情緒起伏互相影響，但因第五波疫情，令阮兒多了時間留在家中，學習與自己相處。「以前我會好嬲，不斷問點解係我？後來慢慢學識接受自己，畀時間自己休息，依家係我人生最舒服嘅狀態。我太細個入行，乜都唔識，人哋咁做咪照做，成日港姐上身咁，完全無咗自己，但我本身係大情大性。（後悔選港姐？）我又唔後悔，覺得自己幾有勇氣，當年（06年）比賽時咁鬼肥…無呢啲經歷同抑鬱，我都未必演到呢類情緒大爆發嘅戲。」

06年選香港小姐，阮兒自嘲當時身形較胖。（資料圖片）

自知無望做女主角

阮兒與衛志豪拍拖三年，分手收場。（IG圖片）

現年35歲的阮兒，自知並非大眾喜愛的類型。「細個時梗係想做佘詩曼啦，但依家我呢個年紀同狀態，no！我好欣賞佢哋做到女主角、做到視后，我好清楚自己身體狀況係無可能做到。其實14年我返TVB時，已經唔會再諗做女主角，反而演功能性角色，時間唔會好緊迫，又過到戲癮，咁就足夠！」不過，在荷蘭出生及長大的她，坦言當地家人年紀漸大，計劃今年底或明年初回荷蘭，不排除放下香港的一切。感情方面，阮兒去年跟拍拖三年的衛志豪分手，她大方說︰「我祝福佢事業更上一層樓，我都希望再見亦是朋友，大家係同事，總有機會見面，我同舊愛可以做朋友，唔係人人都得。」她對愛情仍有憧憬，希望下一位遇到的，便是真命天子。