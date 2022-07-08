連敬涵：新能源股強勢　買光伏股較車股上算？阿里巴巴與國企合作有啟示？

嘉賓：香港股票分析師協會理事 連敬涵

國家能源局昨日（7日）提出，加快推進重大水電、抽水蓄能和大型風電光伏基地等可再生能源重大工程、重大項目建設等，一眾新能源股持續造好。事實上，新特能源(01799)及協鑫科技(03800)自5月低位反彈至今，分別累升85％及80%，升勢可否持續？同樣受惠國策的新能源車股亦造好。現階段選擇新能源股還是新能源車股較值博？阿里巴巴(09988)與國企國家電力投資集團戰略合作，開發農村新能源發展，如何判斷阿里巴巴的投資價值？

影片網址：https://youtu.be/XYS2LDg6Y4s?t=49

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