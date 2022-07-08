有錢人真的不會做那些？

有讀者認為我寫的文章是「創作」，在他們眼中所謂的有錢人不會是像我筆下這樣那樣的。

他們以為有錢人是不會去IFC自己買咖啡capsules，而會叫工人去做。他們忘記了他們也需要消遣，也需要和朋友吃飯，也會shopping，這是何等正常的事。

我筆下人物，全部都真有其人，而且都是真人真事，許多都是大家好熟悉的名人。若全港最有錢前20個人計，基本上也和他們，和他們的二代三代吃過飯，有些曾長時間交談，有些甚至到他們的家吃飯。這不是甚麼新鮮事，亦不是以此作為吹噓自己。

只是在和他們斷斷續續的交往中，看到很多我們以為不會發生的事。其實不管一個人有錢沒錢，性格最重要，他是一個慳儉的人，即使他有了錢也一樣慳儉。

例如有個超級富豪，十分低調，把幾百億捐給國家。他和我在中華遊樂會飲下午茶，離開時桌上的公司三文治吃剩1/4份，他叫人包起來，說留作第二天早餐。現在不少場合，見到好多中產也好，甚麼人也好，一家四口吃飯，幾歲大的孩子也給他叫一個完整套餐，於是桌面上剩下許多食物，但他們從不包走，這不浪費嗎？

這是習慣，也是性格，你可以說超級富豪是慳家，但另一方面也可以說是不浪費，這就是他的人生態度，跟他有沒有錢沒有關係。

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又例如一次到一富豪家吃飯，他請了福臨門廚師到會，當然吃的都是鮑魚魚翅，那是90年代末，每位是一萬元。吃飯時，他向我們訴說剛買的旅行喼，忘記使用公司優惠卡，少了5%優惠，金額也只是$1000左右。

請幾個客人吃飯，每位1萬，面不改容，卻為少拿$1000優惠而不快。這又是甚麼邏輯？

寫這些故事背後是想反映一個事實，思想決定行為、行為造成習慣、習慣塑造性格、性格決定命運、命運反過來影響思想。

在金錢世界上打滾，希望早日做到財務自由，學習有錢人怎樣思考，是很重要的。在金錢世界面前，我們如何自處，不要只是唯利是圖，要求之有道，亦是最重要。