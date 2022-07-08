阿仙奴增兵望爭四，阿迪達水平僅保六

經歷連續兩屆聯賽排名第八之後，上季阿仙奴終於重返爭奪歐聯席位的行列，可惜季末自己甩轆，僅能以第五過終點。

今屆銳意補強，加上年輕球員逐漸成長，兵工廠來季能否殺入歐聯，抑或只是曇花一現，只能在中上游之間浮沉？

4500萬鎊簽入捷西斯，暫時是阿仙奴夏天最觸目的簽約，也可能是阿仙奴在市場上能找到的最好選擇。

捷西斯在曼城上陣236場攻入95球，平均每季入16球，和拿卡錫迪的入球差不多，拿卡錫迪離隊，一加一減之下，阿仙奴攻力並沒有大幅提升，如何拉近與前四超過20-30個入球的差距？（圖片由作者提供）

夏窗開啟至今，兵工廠已經羅致4個球員，分別是巴西小將馬昆奴斯、美國門將端拿、葡萄牙左中場法比奧韋拉，以及捷斯西，連同傳聞中的莫拉達、泰利文斯，阿仙奴增兵今夏非常積極。

加上過去兩季，包括薩卡、史密夫路、奧迪加特、馬天尼利等冒起，似乎阿仙奴即將迎來收成期。

果真如此？

如果萬事具備，只欠東風，那麼領隊阿迪達就絕非這股東風。

只要攤開聯賽Big 6的領隊席位，哥迪奧拿和高普在曼城和利物浦的成績就不需多講，已經是殿堂級的領隊；杜曹和干地也都是冠軍級的領隊；連坦夏都在阿積士證明自己能帶隊登頂。

阿迪達雖然也帶隊捧過足總盃，但3大弱點令他難以與頂級領隊相提並論。

第一是不夠Charm，直接點說是沒有領隊魅力。不論哥迪奧拿、高普、杜曹或者干地，都是充滿激情，而且擁有鮮明性格的人。但阿迪達性格沉靜，雖在場邊鼓舞球員，但他個性並不是那種求勝爭強的人，很難激起球員的鬥心。

阿仙奴上季最後5輪聯賽三勝兩負，敗給熱刺是關鍵，不敵紐卡素更是致命，將已經到手的歐聯資格拱手相讓，足證阿迪達在關鍵時候未能穩定球隊發揮。（圖片由作者提供）

其次，阿迪達不夠親和力。任何一個離開曼城和利物浦的球員，無一不是對哥迪奧拿和高普讚不絕口，稱其為人生導師；即使當年雲加執掌期間，球員們都視其如父親一般。但阿迪達缺少這種讓球員坦誠相見的親和力，這種距離感讓球員很難凝聚。

最後，也是最致命的一點，阿迪達尚未磨練出一套具有個人特色的戰術思維。

面對哥迪奧拿，大家知道是踢傳控；對高普，高位壓迫踢反擊是特色；杜曹的機動進攻是招牌板斧；干地擅長穩守突擊人所共知。

但阿迪達卻沒有讓阿仙奴形成一個鮮明的戰術特色；直接點說，是他自己的戰術素養還未足夠，因此有時踢來如同四不像，既不似傳控、由沒有反擊能力、偶爾要穩守，卻又不夠機動。接近3年時間，仍未打造出一個固定的戰術思維，證明他難成氣候。





有傳買入多名球員後，兵工廠需要賣人減輕負擔，包括中堅加比爾。上季失球已經高達48球，連中堅都賣走，遑論追上車路士，連熱刺都不如。（圖片由作者提供）

從2003-2004賽季的最後一個聯賽冠軍至今，阿仙奴足足有近20年未嘗聯賽冠軍的滋味。

但大家都在感嘆曼聯沉淪的時候，她的老對手阿仙奴早已跌入中游，一如多年前的熱刺一樣，沒有希望、也沒有期望。

單靠如今一套陣容，下季更要四線作戰，阿迪達可否帶領槍手衝擊前四？恐怕能夠保住前六已經是最佳結局。





近日傳出曾經效力阿仙奴的韋舒亞（圖左）即將回巢，但不是當球員，而是出任青年隊領隊；韋舒亞早前受訪表示，自己作為球員的天賦從未兌現，但或許可以在領隊身分做得更好。（圖片由作者提供）

轉會焦點

沙拿終於續約利物浦，而且是35萬鎊周薪，略比他的要求低一點。但由外媒分析，這個所謂35萬鎊周薪，其實是一個固定的周薪，再加上部分沙拿應該能輕鬆達標的獎金，例如入球數、出場數等，湊合成為35萬一周，而實際又不會影響球隊薪酬結構，一舉多得。（圖片由作者提供）

曼城羅致加雲菲臘斯絕對是一步好棋。費蘭甸奴離隊，只餘下洛迪一個正防中，菲臘斯踢慣英超，而且體力充沛，加上態度和技術不俗，足以成為曼城中路一個新屏障。（圖片由作者提供）

史達寧有望轉投車路士，對於他來說，有更多出場機會，能滿足其要求，而對曼城來說，一個不高興的球員離開，能讓其找到價值，也是哥迪奧拿一貫的宗旨。（圖片由作者提供）

據聞法蘭基迪莊的轉會一直未能落實，是因為巴塞仍欠其近2000萬歐元的薪金；而巴塞就一路要求曼聯先付款，讓其繳清欠薪才可繼續交易程序，不過曼聯卻堅持要球員先同意轉會，但迪莊則擔心一旦同意離隊，則被拖欠的薪金將會不了了之，因此這宗交易陷入僵局。（圖片由作者提供）

近日英超焦點落在一宗強姦案上，據披露的信息顯示，這位29歲、身處北倫敦寓所被捕，而且是大國腳，更有機會踢今年世界盃的球員，成為多方猜測的對象，包括熱刺的哈利簡尼、阿仙奴的柏迪、沙加等都成為被懷疑的對象；但還有一種可能性，就是勒索案，在西方，借所謂性侵勒索的案件比比皆是，球迷不妨繼續關注，結果可能峰迴路轉。（圖片由作者提供）



