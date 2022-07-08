全新系列智能電視！TCL C635多尺寸選擇 + 內置Onkyo音響系統，性價比高！

（圖片由作者提供）

TCL在港推出了人全新系列Google TV智能電視，繼有8K型號X925，以及4K的C835系列、C635系列和P735系列。是次筆者主要介紹C635系列，特色是採用了QLED量子點技術，支援Dolby Vision、Dolby Atmos等規格，更內置Onkyo定製音響系統。

整個C635系列備有65吋、55吋、50吋和43吋型號，它們採用相同的超窄邊框設計。電視備有三個HDMI介面，其中一個支援HDMI 2.1標準，也提供光纖輸出及耳機插孔。連接能力方面，C635可透過LAN介面或Wi-Fi連線上網，亦內置藍牙用以連接遙控器及其他配件。

C635系列備有三個HDMI介面，其中一個支援HDMI 2.1標準，也提供光纖輸出及耳機插孔。（圖片由作者提供）

熒幕採用超窄邊框設計，厚度只有60毫米。（圖片由作者提供）

C635系列內置20W輸出功率的Onkyo 2.0聲道音響系統，電視前也會Onkyo標誌。（圖片由作者提供）

C635系列的4K熒幕採用QLED量子點技術，可顯示十億色彩及支援93% DCI-P3廣色域，配合微米調光技術可顯示不俗的色彩。電視也支援Dolby Vision及HDR10+顯示，在支援的影片串流服務如Netflix或Disney+等即能享受HDR畫質。C635系列亦支援60Hz MEMC及120Hz DLG，連接家用遊戲機後能自動適應120Hz，讓畫面有更流暢效果。

跟機備有兩個遙控器，其中一個以藍牙連接，支援Google助理語音搜尋。（圖片由作者提供）

搭載Google TV作業系統，可透過Google Play下載應用程式或遊戲。（圖片由作者提供）

C635另一特色是支援Dolby Atmos，機身也內置20W輸出功率的Onkyo 2.0聲道音響系統，不用外接揚聲器已經有很好的聲效。若對聲音有更高要求，則可利用C635系列內置的HDMI 2.1介面，經eARC傳送高品質音訊至Soundbar或其他影音器材。

播放支援Dolby Vision與Dolby Atmos的內容時，畫面會有相關的提示。（圖片由作者提供）

收看Dolby Vision內容時，C635能程現更好的動態範圍。（圖片由作者提供）

內置MEMC功能，可令顯示畫面更流暢顯示。（圖片由作者提供）

C635系列的Dolby Atmos功能可作獨立開關。（圖片由作者提供）

C635系列搭載建基於Android 11的Google TV作業系統，內置16GB儲存空間，可透過Google Play下載應用程式或遊戲，並可使用附送的藍牙遙控器來啟動Google助理以進行語音搜尋，使用體驗猶如一般的Android手機。此外，電視內置Chromecast功能，能無線投射手機或平板的內容至電視收看。

總結

C635系列定位屬入門級，並不是TCL規格最高的4K智能電視，可是提供全面的影音功能及連接能力，加上43吋型號定價只是$6,980比同級產品便宜，算是有高性價比的產品。筆者覺得適合預算不高，而又想試玩智能電視的用家。

售價：$16,800（65吋）／$10,800（55吋）／$9,280（50吋）／$6,980（43吋）

查詢：TCL 2405 5282