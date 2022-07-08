這個夏天，用色彩來「降溫」！改變衣服「視覺溫度」的3個秘訣

炎炎夏日，空氣中暖流湧動，到底穿甚麼衣服才涼爽一些？香港戶外33°以上的溫度，體感溫度真的很熱很熱，但是在色彩心理上，還有另一層「視覺溫度」，就是看起來很熱或看起來很涼爽。

夏天穿一身黑，不管實際熱不熱，看起來是真的很熱、很悶。如果打開衣櫥，都是黑色或深色的小夥伴，買買買之前先看看這篇文章，一起讓你的衣櫥「涼起來」。

哪些顏色看起來很熱？

1、 黑色

要說經典、時尚、百搭，黑色絕對是人們心目中Top1，但夏天穿黑色，視覺上容易給人不透氣、沉重、悶熱的感覺，在加上高飽和度的特質，戶外穿黑色很容易吸收熱量，整個人好像行走的小火爐，親膚體驗感也不夠舒適。

2、 紅色

大家有沒有發現，氣溫非常高的時候，看到紅色會感覺心情很急躁或者煩躁，豔麗的大紅就是夏日的一把火呀，讓人很難冷靜下來。

3、 其他色彩

除了常見的黑色、大紅「顯熱」，高飽和豔麗的橙色、玫紅，暗色的紫紅、墨綠等看起來也特別不透氣。

上面提到色彩容易給人很熱的感覺，是指大面積穿著的時候，比如全身黑、全身紅等情況，並非就不能穿了，我們稍微用些搭配技巧就可以增加「透氣感」。

1、 從大面積使用改為小面積使用

上半身用清爽白色增加透氣感的同時可以提亮面部光澤，也避免全身黑色的沉悶。

鏤空或露肩設計的玫紅上衣，或者將玫紅色用在下身，都可以適當減輕整體色彩的豔麗程度，看起來更清爽。

大面積紅色雖然熱情，但夏天也會讓人感覺急躁，上身露膚坎肩加下身牛仔藍，經典紅藍配，藍色的加入也多了一點冷靜感，大面積白色點綴紅襪子及紅唇，俏皮又清爽。

2、 從純色改為圖案

圖案拆解了大面積黑色，看起來更靈動、輕鬆。

3、 適當增加露膚度

適當的露膚，相當於另一種形式的減少色彩面積，可以減少沉悶、增加透氣感。

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