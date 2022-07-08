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08/07/2022

這個夏天，用色彩來「降溫」！改變衣服「視覺溫度」的3個秘訣

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  • Priscilla Chan

    Priscilla Chan

    香港首位AICI國際形象協會認證形象大師 / P.C. Image Consulting創始人 / AIM卓星形象學院中國區董事長及首席導師。

    2003年創立P.C. Image Consulting，在18年的形象和禮儀的培訓生涯中，服務過的著名企業上百家，客戶包括香奈兒有限公司（香港、中國大陸、臺灣、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國）、AXA安盛保險有限公司、香港鐵路有限公司、中華電力有限公司、永亨銀行及恒隆地產等等。她以嫻熟的廣東話、普通話和英語，為亞太地區各個國家的企業提供形象禮儀溝通培訓。作為國際認可的形象大師，Priscilla和新加坡形象大師Christina Ong2015年共同成立卓星形象學院（香港分校），致力於培養形象顧問和禮儀導師，學員遍佈全中國。

     

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Photo: 由作者提供

　　炎炎夏日，空氣中暖流湧動，到底穿甚麼衣服才涼爽一些？香港戶外33°以上的溫度，體感溫度真的很熱很熱，但是在色彩心理上，還有另一層「視覺溫度」，就是看起來很熱或看起來很涼爽。

 

　　夏天穿一身黑，不管實際熱不熱，看起來是真的很熱、很悶。如果打開衣櫥，都是黑色或深色的小夥伴，買買買之前先看看這篇文章，一起讓你的衣櫥「涼起來」。

 

哪些顏色看起來很熱？

 

 

1、    黑色

 

　　要說經典、時尚、百搭，黑色絕對是人們心目中Top1，但夏天穿黑色，視覺上容易給人不透氣、沉重、悶熱的感覺，在加上高飽和度的特質，戶外穿黑色很容易吸收熱量，整個人好像行走的小火爐，親膚體驗感也不夠舒適。

 

2、    紅色

 

　　大家有沒有發現，氣溫非常高的時候，看到紅色會感覺心情很急躁或者煩躁，豔麗的大紅就是夏日的一把火呀，讓人很難冷靜下來。

 

3、    其他色彩

 

　　除了常見的黑色、大紅「顯熱」，高飽和豔麗的橙色、玫紅，暗色的紫紅、墨綠等看起來也特別不透氣。

 

 

　　上面提到色彩容易給人很熱的感覺，是指大面積穿著的時候，比如全身黑、全身紅等情況，並非就不能穿了，我們稍微用些搭配技巧就可以增加「透氣感」。

 

1、    從大面積使用改為小面積使用

 

　　上半身用清爽白色增加透氣感的同時可以提亮面部光澤，也避免全身黑色的沉悶。

 

 

　　鏤空或露肩設計的玫紅上衣，或者將玫紅色用在下身，都可以適當減輕整體色彩的豔麗程度，看起來更清爽。

 

 

　　大面積紅色雖然熱情，但夏天也會讓人感覺急躁，上身露膚坎肩加下身牛仔藍，經典紅藍配，藍色的加入也多了一點冷靜感，大面積白色點綴紅襪子及紅唇，俏皮又清爽。

 

 

2、    從純色改為圖案

 

　　圖案拆解了大面積黑色，看起來更靈動、輕鬆。

 

 

3、    適當增加露膚度

 

　　適當的露膚，相當於另一種形式的減少色彩面積，可以減少沉悶、增加透氣感。

 

下一頁：可以「降溫」的色彩推薦

 

 

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