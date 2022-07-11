深圳灣口岸檢測 本周需網上預約 健康驛站改抽籤分配

【晴報專訊】深圳近日增加「健康驛站」名額及新增「人文關懷通關」類別後，深圳灣口岸連日來過關人數激增，旅客需輪候3小時做檢測，港府決定本周內推出網上預約系統，離境人士需提前預約在深圳灣口岸的檢測時段，否則不能過關。

醫務衞生局局長盧寵茂直言，現時要求免檢疫往返內地是不合理。

民建聯立法會議員梁熙建議，增加前往珠海、江門或中山的「金巴」名額，以疏導市民到不同關口。

據入境處數字，本月首9日經深圳灣口岸離境人數，日均約1,500人，較上月底日均約980人增52%。政府前晚宣布，本周將推出網上預約系統，出境前需取得健康驛站名額後，經系統預約當日的特別核酸檢測時段，否則不能過關，相信旅客在最繁忙時段輪候作檢測，可由約3小時縮短至約2小時。檢測時段由早上8時至晚上6時半，政府籲旅客避免在早上9時至中午最繁忙時段過關。

要求免檢疫往返內地不合理

另為免黃牛炒賣驛站名額，深圳市政府昨起將預約方式改為抽籤分配房間，旅客可「朝6晚9」登入「健康驛站房間線上預約系統」，填妥證件號碼、姓名等個人資料，系統會根據旅客數量及可使用房間，再設每日抽籤名額，結果每晚8時公布，成功者獲「預約確認單」入境。新規定每用戶連同同住人，在同一日期只能報名一次，每用戶在同一期抽籤中，只會中籤一次。

盧寵茂（左）昨到深圳灣視察，對香港口岸檢測出現樽頸位造成不便感抱歉。（政府新聞處圖片）

盧寵茂昨稱，以往有2.5%港人過關後仍確診，相信如過關後無人確診，內地或可放寬更多過關名額，但直言目前要求免檢疫往返內地是不合理，指本港在通關方面，不存在可提出任何要求及有任何籌碼與內地談判，形容「香港考內地試，出卷人是內地」。他昨巡視深圳灣口岸後指，政府會改進，與內地做好聯防聯控。

醫療衞生界立法會議員林哲玄認為，可探討準備過關的人士，提前數日每日作核酸檢測，且設點對點限制，以縮短過關後酒店檢疫時間。另一議員田北辰則指，當局暫緩熔斷惟無增足夠酒店檢疫房，促改為3日酒店加4日居家檢疫，估計能增1倍房間供應。