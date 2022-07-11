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11/07/2022

澄清未與陳家樂同居 連詩雅︰媽咪唔係好鍾意

#連詩雅 #陳家樂
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　　【晴報專訊】準人妻連詩雅（Shiga）日前疑默認與未婚夫陳家樂同居，但她昨日到MIKIKI出席活動時，澄清並無此事；Shiga解釋自己是家中獨女，媽咪不希望她未婚同居，所以多年來都沒有逾越這「家規」。

 

Shiga透露與家樂偶有摩擦，幸兩人能夠冷靜處理。

 

　　連詩雅、雲浩影（Cloud）、艾妮及洪助昇昨日出席新蒲崗MIKIKI商場度假風打卡拍照場景《MIKIKI‧Summer Skycation》揭幕禮，Shiga指自己在附近居住，所以經常到這個商場購物。問她和家樂的新居是否同樣在附近？她即澄清同居傳聞︰「上次我係話大家喺自己屋企會講電話，佢成日拍通宵，佢瞓覺時，我就返工，連講電話時間都無，只可以靠WhatsApp傾偈，唔係同居。」

 

（左起）艾妮、Cloud、新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司租務副總經理吳小偉、Shiga及洪助昇開心合照。

 

雲浩影生日最想去旅行

 

　　為何不選擇婚前同居？Shiga解釋︰「我媽媽唔係好鍾意呢樣嘢（同居），所以我都尊重佢，佢得一粒女。咁多年嚟，我咁大個女，好多人都唔信，但我真係無試過同居…我媽咪好開明，明白情侶之間會去對方屋企，或者去旅行；但一齊住佢覺得唔得，要去到結婚先得。」

 

　　由於家樂正身在內地工作，預計兩個多月後才返港，Shiga表示︰「我哋試過約好一齊視像食飯，一齊睇戲。（沖涼都視像？）我就唔會，因為喺網絡世界除咗對方睇到，你唔知有幾多百萬人喺大氣電波睇緊，真係好危險。」

 

Cloud送上鮮花賀Shiga訂婚。

 

　　提到師妹邢慧敏成為港姐大熱，Shiga對她有讚無彈︰「戥佢開心，佢係個好有愛心嘅女仔，經常同朋友自發搞清潔海灘活動，我都去過兩次。（有咩心得分享？）多啲自信，享受個舞台，同埋笑多啲。」另外，同場的Cloud上周踏入25歲，她透露只跟家人和男友食飯慶祝，但男友竟未有送禮物，Cloud說︰「我叫佢hold住先，未諗到要咩，我對物質慾望有啲低，最想去旅行。」

 

洪助昇（右）透露活動前一晚緊張到失眠。

 

轉載自: 晴報

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