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11/07/2022

利率倒掛 歐元急跌

#美國經濟 #通脹 #聯儲局 #歐元 #利率倒掛
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　通脹兮通縮兮，上周消息相互對立，風險市場搖擺不定。6月非農就業數據指向通脹，國債收益率倒掛又預言衰退；美元匯率走勢意味著通脹，石油市場疲弱則反映出衰退；FOMC會議紀堅持要加息整治通脹，利率期貨市場卻隱含著明年降息。這些都在上周同時發生，不過交易主題還是以通脹和聯儲加息為主，股市升、債市跌。十年期國債利率升回到3.08%，兩年期3.1%，收益率曲線持續倒掛。納斯達克則連升五日，寫下去年11月以來最長的升市。

 

　　全球資金湧向美元區，美元匯率指數接近107。因為能源危機逼近，歐元創下了2002年來的新低。英國首相約翰遜被迫辭職，日本前首相安倍遇刺身亡，英鎊和日圓卻反彈了。石油價格在周二大跌，主要因為需求擔憂和G7對俄羅斯石油的價格制裁。黃金價格一路下行。

 

　　6月就業數據十分強勁，新增372K就業職位，遠高過市場預期的265K，時薪同比上漲5.1%。每一個求職者，有1.9個職位在搶人。這兩個指標都處在熾熱狀態，都顯示勞工市場依然過熱，依然製造著工資和物價的螺旋上升。在這種情況下，聯儲必須要繼續下重藥整治通脹，給選民一個交代，所以筆者認為7月份FOMC還會再加75點，9月75點，年底見3.5-3.75%。聯儲的利率政策在11月中期選舉後（尤其是明年）出現調整的機會較大，不過選舉之前就一定維持十分強硬的架勢，事關政策信用問題。

 

　　上周在債市，長短年期國債之間發生了收益率曲線倒掛現象，美國十年期國債利率低過兩年期國債的利率。這項指標的預言能力並不是每次都準，但卻是華爾街最常用的衡量經濟衰退的市場指標，一般在長短期利率倒懸後6-18個月，經濟會出現衰退。

 

　　對利率倒掛現象的解釋是，十年期國債利率的大幅回落，折射著資金對未來數年增長前景的悲觀，但是兩年期國債的回落程度則受限於聯儲利率政策。十年期對兩年期國債出現了收益率倒掛，反映的是一方面資金對增長前景不看好，另一方面又受到聯儲加息政策的制約。這恰恰是聯儲的尷尬，通脹高位徘徊，而增長卻已經放緩，貨幣政策左右為難，政策失誤的機會大增，這種情況在歷史上出現過不少次。

 

　　從實體經濟看，即時追蹤經濟活動高頻指標的GDPNow，現在指向經濟會在第二季度收縮2.1%。從消費信心指數、ISM指數看，這種可能性的確愈來大。以溫和衰退為基準的資產價格調整已經發生，從國債市場開始，然後是股票市場，最近是石油市場。

 

　　在大西洋的另一端，歐元匯率暴跌，對美元已經跌破1.02，為二十年來的新低。在過去13年的多數時候，歐元對美元匯率都高過199911日的初始值1.17。筆者估計歐元在三個月內跌到與美元平價的1水平，之後還會進一步下挫。

 

(iStock)

　

　　歐元匯率暴跌，不外乎三個原因。首先，歐洲經濟復甦遠弱過美國，但是通貨膨脹卻和美國一樣高，未來可能更高，消費信心疲弱。但是由於通脹高企，ECB不得不大幅提高利率，經濟雪上加霜。其次，俄烏衝突帶來了能源價格的暴漲，歐洲的電力批發價格比去年初翻了一倍，汽油價、煤氣價、電費、交通費大漲，拖累了購買力。最後，俄羅斯開始反制參與制裁的國家，歐洲面臨「斷氣」危機。歐洲的工業生產因為天然氣短缺，而蒙受嚴重打擊。

 

　　由於歐洲對進口能源極度依賴，經常項目收支大幅惡化。同時美國的國債利率明顯高過歐洲的，長期資本流向美元區。資金流向上的變化，是歐元今年以來跌跌不休的最主要原因。當然，歐洲央行加息，重新燃起市場對南歐重債國財政可持續性的擔心，他們的發債成本大幅升高。儘管目前意大利、希臘國債利率與歐債危機時候不可同日而語，但是市場狙擊是說來就來的。

 

　　更大的問題是，歐洲多數國家的債務負擔已經處在非常高的水平，但是歐洲仍需要數千億歐元的資金來建設能源基礎設施，來擺脫對俄羅斯能源的依賴和推進減碳目標。這筆資金現在完全沒有眉目，能源危機卻已經迫在眉睫。歐洲富國、重債國和東歐各國之間的扯皮是可以預見的。

 

　　匯率貶值，有利於歐洲的出口，但是加劇了進口通脹的壓力。以現在的匯率，那怕能源價格不再上漲，歐洲也會見到雙位數的通貨膨脹，更加深了歐洲經濟的困境，更增加了歐洲央行的政策難度。美國調整了特朗普時代的弱美元政策，通過強美元來吸引海外資金、來舒緩進口通脹壓力，筆者認為這種作法聰明過歐洲。

 

　　本周焦點有三，1）美國6月CPI，預計進一步上升到8.8%，核心通脹就略降到5.8%2）中國的第二季度GDP數據，受到疫情和疫情防控的影線這個數字可能比較波動，3）拜登訪問中東，修復與OPEC尤其是沙特的關係。另外美股進入業績報告期，盈利對後市極其重要，有分析員擔心市場的盈利預期過分樂觀。

 

　　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘

 

 

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