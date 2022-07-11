有時候，你會否發覺，當投資了某東西後，總是睡不著呢？

不少散戶最大問題是投資前沒有做好功課，未有足夠分析與掌握投資項目，亦沒有做好心理準備。當遇到價格出現波動時，立即不知所措。重點是如何知道自己是否已經做足了應該做的事呢？其實有個測試可以幫到你。

心理測試

當每次投資之前，可以先問自己：「如果你今日投資這項目，買入後其價格立即下跌，急急跌也好，慢慢跌也好，跌至價格只剩一半，你會如何呢？」

不少人會立即提出，若這投資項目會跌，那就別買入。你投資的目的當然是希望有回報，希望價格上升。而這個心理測試的前提並不是你預知它的價格會下跌，亦不希望它會下跌，只是一個心理準備。若它下跌，你會如何？

(iStock)

不是討論止蝕

不少投資者提出「止蝕」這操作，認為只要「止蝕」便不會出現這情況，所以根本不可能跌一半。

然而，當你的投資項目流通量相對你的持股太少的話，止蝕不太可能達成。另外，除股票外，投資可以是生意、物業、甚至地皮之類，當交易成本高，頻繁的買入賣出會令回報不太理想。生意上，止蝕等同放棄賣盤甚至倒閉，非得到最後一步也不會執行。

這裏不是想詳細討論「止蝕」的合理性與可行性。就當撇除止蝕，投資前問自己若跌一半如何，這個問題迫使你去全面檢測，於心理上、實質財務上，到底是否都準備好。

不單止股票

假設你以1000萬元買了自住樓回來，後來樓價慢慢下跌，一年或兩年後跌至500萬元，你會如何？是否每天都好痛苦？還是很輕鬆地說：「我買入前已計好數，自住樓，怕甚麼？」

實質財務上又如何？自住樓按揭上會，利率如何，比例如何，是否「呼吸plan」？負資產會否被call loan？樓價跌一半後，生活會否受影響？差不多的測試與檢視，也可應用到股票的槓桿，當股價下跌會否被沒頂？

透過這心理測試，會迫使自己於買入資產前做好準備，強化個分析過程，知自己能否應對大跌市。迫自己去控制風險，例如不會去得太盡，想多些自己未研究足夠深入的地方。當你準備好，而市場中其他投資者還未準備好，你就能心安地看穿市場上的情緒問題與技術沽盤之類，更能於大跌市中找機會。

類似題材，早前拍片分享(見下面連結)。很有趣，一位網友把這段影片轉發給朋友，所得到的回應是：「你買的時候已經想定要輸，那就別買吧」。網友看小弟讀物多年，早已掌握當中心態理念，嘗試再三向朋友解釋，他這位朋友也不太明白。看來，有緣人與知音人，實在難求。

相關影片：https://youtu.be/7d7btQWuDY4

