職場心理學｜人未到已搶盡風頭？從「鬥雞」領悟戰無不勝的關鍵要素！

扭紋柴要來台港兩地，跟進一些新財政年度會計準則和財務安排，秘書小姐異常緊張，走來問我。我說按一般情況處理便是了，幫他訂酒店，安排機場接送，替他約晤不同部門主管，預備工作午餐和一頓 welcome dinner。

「聽說他很『奄尖』。」秘書小姐輕聲說。我笑說：「他還未到來，不用怕。」秘書小姐耳聽八方，扭紋柴人未駕到，她們已經奔走相告，打探他最愛吃甚麼，喜歡住甚麼類型的酒店，惟恐待慢了他。

平常心便是了。公司有規矩，出差有標準。任何人不論職位高低，住的酒店級數和坐的機艙類別都是一樣，不必大驚小怪，自亂陣腳吧。

不過，這也是扭紋柴的厲害，他未起行，風頭氣勢已經席捲幾個亞洲區辦事處。

莊子寫過一鬥雞故事。話說齊王愛鬥雞，他好勝，逢鬥必要贏。贏了對養鬥雞的人獎賞有加，輸了則大興問罪之師。

可惜戰績不算彪炳，他找紀渻子培養鬥雞，希望他能養出一隻戰無不勝的鬥雞。

十天後，齊王去問紀渻子：「雞能鬥嗎？」

紀渻子說：「不行，你看牠羽翼囂張，目光銳利，一副趾高氣揚的樣子。」

齊王問：「這不是最適合鬥雞時候嗎？」

紀渻子沒說話，或許這是最低級的養鬥雞人的伎倆，因為鬥雞的狀態看似十足，具戰鬥格，不懂鬥雞箇中真諦的人是不明白的。

過了十天，齊王問：「我的鬥雞怎麼樣？」

那隻鬥雞站著，聽到齊王的話，頭轉過來，一副警覺模樣。

齊王說：「牠怎麼好像沒有勁頭一樣，但看來還很強壯，應可打上一兩個時辰。」

紀渻子說：「還不行啊！」

齊王有點氣：「你 ……」