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11/07/2022

職場心理學｜人未到已搶盡風頭？從「鬥雞」領悟戰無不勝的關鍵要素！

#管理 #辦公室貼士 #人際關係 #職場 #職場心理學 #打工仔
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　扭紋柴要來台港兩地，跟進一些新財政年度會計準則和財務安排，秘書小姐異常緊張，走來問我。我說按一般情況處理便是了，幫他訂酒店，安排機場接送，替他約晤不同部門主管，預備工作午餐和一頓 welcome dinner。

 

　　「聽說他很『奄尖』。」秘書小姐輕聲說。我笑說：「他還未到來，不用怕。」秘書小姐耳聽八方，扭紋柴人未駕到，她們已經奔走相告，打探他最愛吃甚麼，喜歡住甚麼類型的酒店，惟恐待慢了他。

 

　　平常心便是了。公司有規矩，出差有標準。任何人不論職位高低，住的酒店級數和坐的機艙類別都是一樣，不必大驚小怪，自亂陣腳吧。

 

　　不過，這也是扭紋柴的厲害，他未起行，風頭氣勢已經席捲幾個亞洲區辦事處。

 

　　莊子寫過一鬥雞故事。話說齊王愛鬥雞，他好勝，逢鬥必要贏。贏了對養鬥雞的人獎賞有加，輸了則大興問罪之師。

 

　　可惜戰績不算彪炳，他找紀渻子培養鬥雞，希望他能養出一隻戰無不勝的鬥雞。

 

　　十天後，齊王去問紀渻子：「雞能鬥嗎？」

 

　　紀渻子說：「不行，你看牠羽翼囂張，目光銳利，一副趾高氣揚的樣子。」

 

　　齊王問：「這不是最適合鬥雞時候嗎？」

 

　　紀渻子沒說話，或許這是最低級的養鬥雞人的伎倆，因為鬥雞的狀態看似十足，具戰鬥格，不懂鬥雞箇中真諦的人是不明白的。

 

　　過了十天，齊王問：「我的鬥雞怎麼樣？」

 

　　那隻鬥雞站著，聽到齊王的話，頭轉過來，一副警覺模樣。

 

　　齊王說：「牠怎麼好像沒有勁頭一樣，但看來還很強壯，應可打上一兩個時辰。」

 

　　紀渻子說：「還不行啊！」

 

　　齊王有點氣：「你 ……」

 

 

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