鄰居遇竊失500元 郭富城醒目家傭撞破黑衣賊

【晴報專訊】「舞台王者」天王郭富城（城城）一家，向來居於跑馬地大坑道豪宅嘉園。昨晨嘉園一樓某單位發生爆竊案，原來同層另一單位是城城家人的寓所；而賊人犯案時，更被城城的家傭撞破，及時通知保安報警，幸好城城及家人並無損失。

昨日清晨五時許，跑馬地發生爆竊案，大坑道嘉園有保安報案，指大廈一低層單位的大門及窗戶打開，屋內無人但有搜掠痕迹。警方到場調查，聯絡該單位29歲的詹姓女戶主了解，經初步點算後，屋內有約500元現金被盜。警方翻查大廈閉路電視後，相信賊人爬水渠入屋，事後往黃泥涌道方向逃去。目前警方將案件列作爆竊案，正追緝一名戴黑帽及穿黑衫的涉案男子。

城城外父協助調查





方媛經常在家中拍煮食vlog，可見「城堡」廚房夠豪又夠大。（微博截圖）



方媛經常在家中拍煮食vlog，可見「城堡」廚房夠豪又夠大。（微博截圖）





方媛在家拍片教化妝，可見「城堡」窗外景觀開揚。（微博截圖）<



近日留港拍戲的郭富城，與太太方媛及兩名女兒一直居於上址頂層單位；但有指最近頂層單位裝修，城城一家便搬往一樓另一單位暫住；而該層共有三個單位，其中一個便是遇竊單位。據知，昨晨賊人犯案時，剛巧被城城的家傭撞破，醒目的家傭立即通知保安報警，賊人見事敗即匆匆逃去；而城城當時正入睡，幸無任何損失。

城城一家四口居於嘉園，樂也融融。

有指城城在數年前購下大廈一低層連平台單位，給方媛的父母居住；昨日案發時，城城外父一家亦在單位內，外父更在場協助警方調查。此外，出身富貴的余德丞（Dickson）、周秀娜等也曾是嘉園住客，不過Dickson早前拍片透露因寓所裝修，目前暫時搬離嘉園。

嘉園是跑馬地老牌豪宅，全棟樓高六層，僅得16個單位。（資料圖片）

街坊余德丞信任保安

余德丞上月曾拍片分享嘉園單位內部環境，間隔四正又闊落。（網上截圖）

城城經理人小美昨日回應本報稱︰「今日（昨日）新聞報道關於某單位的爆竊案，其實並非Aaron（城城）家人的單位，而是同層隔壁出現了被爆竊狀況，由於現已交由警方調查，所以也不便多言。」至於Dickson則表示︰「之前我喺自己YouTube頻道同商台節目《口水多過浪花》都提過，因為自己屋企大裝修，所以搬走一段時間。」他表示有留意新聞︰「由於（自己）單位已經清空，屋企沒有任何無財物損失，希望受影響的單位無事，相信大廈保安之後亦會加強，多謝關心。」另外，周秀娜則透過經理人回應，表示已搬離嘉園多年。