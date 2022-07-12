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12/07/2022

貼拖手照疑公開戀情 MC張天賦澄清︰本人單身

#MC張天賦
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　　【晴報專訊】MC張天賦前日於IG限時動態舉行「殘酷二選一」的你問我答環節，期間突然po出拖手照，令一眾「賦二代（MC粉絲）」譁然，懷疑偶像間接宣布拍拖；及後MC澄清該相片為舊照，強調現時單身。

 

MC昨日曬出靚仔廣告照，賦二代紛紛大讚有型。（IG圖片）

 

　　MC張天賦曾多次被拍到與不同女生逛超市，因而傳出多段緋聞。他前日於IG舉行你問我答環節，大方回答擇偶條件及感情問題，他自言是典型射手座和「無腳的雀仔」，崇尚自由；至於擇偶條件，MC表明喜歡身材「S」形、溫柔體貼的女生，年齡反而不是問題。有網民問MC︰「愛你嘅VS你愛嘅？」MC竟放上一張與女生拖手的照片，並回應︰「我愛嘅。」一眾賦二代即追問偶像是否間接公開戀情；MC以黑底白字的帖文澄清誤會，「咁多位冷靜，張相N年前，本人單身。」

 

MC表示拖手照的對象是前女友，強調現時單身。（IG截圖）

 

曾如廁期間發現入錯女廁

 

MC前晚開直播時指自己有肚腩，希望在九月開騷前減掉。（IG截圖）

 

　　前晚MC在IG開直播，重申目前單身，並解釋該張拖手照的女主角是其前女友。另外，MC早前忙於拍攝電影《夜校》，在戲中飾演窮小子，有不少講粗口的對白。他說︰「今次拍戲可以名正言順咁講粗口，角色幾似真實嘅自己…平時我好爛口，特別係打機嘅時候，可以發洩下。」

 

　　及後，MC自爆曾發生的瘀事，他憶述︰「有次好急衝入廁所，去去下突然聽到高踭鞋聲，先發現入錯咗女廁，即刻著番褲，好似特工咁左望右望跑出去。」

 

轉載自: 晴報

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