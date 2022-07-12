【安倍遇刺】兩岸反應各異，分歧令人憂心

日本前首相安倍晉三上周演講中遭槍擊逝世，震驚國際。值得注意的是，海峽兩岸的反應截然不同，構成鮮明對比。大陸官方只有外交部的官式回應，社會方面則有商店和網民熱烈促銷慶祝。反觀台灣，則是罕見的不分陣營和立場，所有知名政治人物不分黨派第一時間表態哀悼，民間也完全沒有雜音。

傳出安倍中槍身亡消息後，大陸互聯網上出現不少慶祝文章，更有商店掛上「昨天七七事變，今天安倍再見」紅布條，或是推出買一送一促銷活動大肆「慶祝」安倍遇害。央視新聞有關安倍遇刺報導的評論區，有一則「墓前狀態良好」留言，短短幾分鐘內，就有高達13萬點讚。

大陸部分商店和餐廳舉行慶祝安倍去世特賣。（網路圖片）

對比台灣方面，蔡英文在安倍遭槍擊第一時間，除了在社交網站發文表達關切慰問外，還親自出面譴責暴力行為。而在安倍逝世後，同樣在第一時間發文悼念，並宣布跟隨美國的腳步，這個月11日全台下半旗致哀。

在台灣，關切和悼念安倍並非綠營專利，馬英九也和蔡英文一樣，在受傷和逝世後都立即發表聲明。台灣民眾黨主席柯文哲、綠營側翼台灣基進，以至多個獨派團體也都做出類似的深切哀悼反應。在台灣政壇統獨、藍綠對抗架構下，是難得一見的「共識」。台灣的親日情結，相信和中日之間長久累積的歷史仇恨一樣難解。安倍卸任首相後，沒有包袱的多次大膽友台言論，更是助長了大陸的怒火。

蔡英文和不少台灣政治人物先後前往日本台灣交流協會悼念安倍。

從中國的立場看，身為二戰甲級戰犯岸信介外孫的安倍，拒絕為日本二戰罪行道歉，不承認南京大屠殺，更持續朝拜高度爭議的靖國神社，種種行徑，確實踩到中國人的底線。

其實安倍也曾經努力跟大陸改善關係。2018年推動中國總理李克強訪日，同年安倍也回訪試圖修復兩國關係。不過，他卸任後發表的親台言論，例如近期提出的「台灣有事等同日本有事，也等同『日美同盟』有事」等言論，毫不掩飾聯美抗中挺台的立場，導致新仇舊恨加在一起發酵。

至於台灣從政界到社會，對安倍逝世一致的深刻哀悼，除了他的親台言論和作為都讓台灣人有感之外，還反映台灣社會受過日本殖民統治的歷史背景有關，就跟無法否認某些香港人，對英國始終存有特殊而錯綜複雜的感情一樣。而安倍不僅僅是自身高調友台，家族裏面多位長輩也是出名的友台派，像是外祖父岸信介就任日本首相前，1954年曾經和台灣秘密成立反共聯盟，支持蔣介石「反攻大陸」。

另外，台灣由於對疫情發展缺乏警覺，一度陷入疫苗荒，民間爭議四起人心惶惶，當時日本贈送多批AZ疫苗，安倍是其中重要推手，可謂雪中送炭。

而我認為，兩岸對安倍遇刺一事反應的差異之大，凸顯出的高度分歧令人憂心。畢竟唯有透過放下心結的真正理解和溝通，才不會讓本是同根生的兩岸中國人漸行漸遠。雖說死者為大，台灣人也應該審視並記取日本人曾犯下的罪行。可以原諒，但歷史不應該被遺忘。