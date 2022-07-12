濕疹患者飲食宜鹼忌酸！營養師：蔬菜豆類助排毒，減少發炎敏感！吃素要留意這5點

濕疹患者飲食禁忌多，但戒口過清未必有效果。有公共營養師指，濕疹發作意味體內有毒素，飲食宜以中性及鹼性食物為主，如白飯、蔬菜、水果、穀類及豆類均有助排出毒素，減少身體發炎及敏感。相反，酸性食品如小麥、奶類及肉類製品和糖，則屬「遏抑性」食物，會令毒素留在體內，加速炎症，故濕疹發作時應避開麵包、雪糕及肉食。

公共營養師李德勝

公共營養師李德勝指，濕疹發作代表身體內毒素正往皮膚排出，以免器官受損，惟因患者體魄未強大至能把毒素完全排出，才導致皮膚問題。故日常飲食應著重改善體質：「鹼性食物具排出性，有助排毒減少發炎及敏感。」

吃豆易脹氣 宜逐步增比例

李指，鹼性食物多是素食，如蔬菜、水果、穀類、豆類等，而正確吃素應平衡攝取植物纖維、維他命及礦物質，當中以優質蛋白質最為關鍵。他指，豆類富含賴胺酸，穀類富含蛋胺酸，「豆加飯」能互補不足成為「完全蛋白質」，營養價值媲美牛肉等肉類，卻無動物蛋白質害處。他補充：「長期吃肉者體內或無足夠益菌或酵素分解豆類，較易脹氣，故初嘗試者可先吃4份飯加1份豆，適應後才調整至2份飯配1份豆。」另外，飲芝麻豆漿亦有同樣功效。

李德勝指，喳咋等豆類甜品亦是不錯的防濕疹食物，但要避免加白糖等精製糖。（資料圖片）

李建議，豆類可選擇黃豆、綠豆等，亦可吃豆腐、飲豆漿，甚至是麻婆豆腐飯，但要「走辣」，「正確吃豆有助清理血管和膽固醇等。但煮豆應用水煮，宜煮成豆蓉，並可加紫菜類、蘑菇類增加礦物質吸收。另可加芽菜，但忌選肥大粗身根短的芽菜，免攝取過多激素。」另為補充鐵及鈣，可多吃芥蘭、菜心、椰菜花等葉菜及根菜類，其鐵及鈣比例，比牛奶還高。鋅質則可通過吃糙米、帶殼堅果、蘑菇等攝取。

而齋燒鵝、齋叉燒、酸齋等食物因經油炸，而且多數有人造色素、添加劑、防腐及香料，反而會令皮膚問題惡化。煮食時可多用生鐵鑊，以吸取更多鐵質，並應用橄欖油烹調，亦可用亞麻籽油拌沙律吸收Omega 3，同樣可減炎症。「花生油、粟米油及芥花子油，均會促發炎症和敏感，加熱後有反式脂肪酸，更添致癌物。」

少吃麵包蛋糕 飲品走糖

李提醒，麵包、蛋糕、麵食等同屬小麥製品，含有難以消化的「小麥穀蛋白」，相關蛋白質易致濕疹等過敏病嚴重爆發。另有研究指，經食物進入人體的農藥等化學物質，8成來自肉類、奶類等，多吃亦有害。此外，因糖與維他命C以同一方式在體內「運輸」，多吃糖會較難攝取可護膚及抗菌的維他命C，「飲檸茶、檸水要記得少糖或走糖，且不應用代糖取代。」