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13/07/2022

渴望進軍荷里活 戴耀明恨全裸挑戰《色，戒》情慾戲

#戴耀明
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　　【晴報專訊】「現年50歲的戴耀明，日前在無綫單元劇《神奇的燈泡》中飾演兜踎外賣員，因遇見一個神奇燈泡，令他願望成真。現實中，入行30年的他在圈中一直浮沉，他坦言正等待「神奇燈泡」的出現，讓他如願到荷里活拍戲，更想挑戰《色，戒》中梁朝偉和湯唯的情慾戲，「我絕對不是鹹濕，只是從未試過認真拍情慾戲，我不介意全裸上陣。」

 

 

　　戴耀明透露他在《神奇的燈泡》的角色，原來是監製陳維冠參考他的人生經歷而寫。「劇中的我表面是外賣員，但其實是一名演員，正確來說是個比較兜踎的演員，因為無工開，所以兼職送外賣；某天因一個可以令人願望成真的燈泡，令我成功爆紅，工作接踵而來。故事跟現實中的我都頗相似，我人生都在等待這個『神奇燈泡』，很多人一生平淡，沒有遇上『燈泡』便完結了，若然生命裏有了它，便可以帶給人歡樂。」

 

戴耀明在《神奇的燈泡》中駕駛電單車送外賣，造型詼諧。

 

找佘詩曼做女主角

 

戴耀明扮《一拳超人》主角埼玉，完全是100%複製。（FB圖片）

 

　　前年獲邀為手機遊戲商扮演《一拳超人》主角埼玉的戴耀明，完全神還原角色；若然現在給他一個願望，他想也不想便說：「我希望去荷里活拍真人版《一拳超人》！雖然網上有很多人支持小弟，不過這只是願望，機會率不高，但反正講開有這個神奇燈泡，當然將願望說得宏大一點！」

 

　　如果實際一點，他希望每次拍劇，所佔戲份愈來愈多。講到角色發揮，他即滔滔不絕。「坦白說，我不是鹹濕，猥瑣佬角色雖然經常做，但我很想演一場認真的情慾戲，像梁朝偉和湯唯的那種感覺。如果拍到像《色，戒》這種電影，我不介意全裸上陣，整件事好藝術。戴耀明經常給人『咬住支牙籤』的砵蘭街感覺，如果突然拍一部很認真、很有藝術成分的情慾電影，我想像不到有多興奮。」問他是否想找女神佘詩曼做女主角？他即哈哈笑說：「不一定是她，是她亦無妨。」

 

戴媽媽全力支持兒子追夢，令戴耀明深受感動。（電視截圖）

 

不介意女友靚樣被品評

 

戴耀明早前公開未婚妻Anna的廬山真面目，不少網民大讚她樣靚身材正。（電視截圖）

 

　　感情方面，早前戴耀明宣布和圈外女友Anna計劃結婚，談到未婚妻及婚禮，戴耀明即認真起來。「婚禮方面，我們只想跟親友低調食餐飯便算，最想去歐洲註冊，順道旅行拍攝婚紗相。如果疫情許可，我可能帶同媽咪及未婚妻家人一起去，我們兩家人已好熟絡。媽咪對未婚妻很滿意，媽咪很豁達、前衛，所以他們相處都OK，不會有婆媳糾紛。」Anna相貌曝光後，不少網民大讚她人靚、身材好，戴耀明不介網民對女友評頭品足，「無論說她醜樣或靚女都好，我做這一行都有心理準備，如果無人對你有興趣，證明你已沒有價值。」

 

　　最近，戴耀明經常被追問生育問題，他直言相當頭痛，「我都五張（50歲），到我70歲時，個仔20歲仲未大學畢業，最緊要保佑我身體健康。我跟未婚妻傾過，大家都十五十六，人生真是充滿矛盾，我媽咪只有我一個兒子，如果不生育覺得會絕後，她當然恨抱孫，她早年經常講，若我不是做這一行，早已結婚生仔。」

 

那些年與發哥華仔合作

 

（受訪者提供）

 

　　入行多年，戴耀明曾跟不少巨星合作，包括周潤發和劉德華，他憶述與發哥拍攝電影《寒戰》時的趣事。「某天發哥走過來搭我膊頭，他說『我有睇你啲嘢，不過你成日好鍾意自己搞嘢，好多古靈精怪嘢』，當刻我心想，『嘩，發哥有看我這些綠葉演員演戲』，好感動；又有一次劇組放飯，發哥突然來到化粧間說『嗱嗱嗱，影相依家影，陣間化粧就唔影』，他很好人，主動跟我們拍照，一個頂級大明星跟我們合照，真的很開心。」另外，他回想當年讀藝訓班，第一個工作便是拍攝華仔的MV，他在MV內替華仔擦鞋；第二次則是拍劇時，與華仔一起避開仇家追殺。「劉生帶我們走佬，他人人都不拖，只拖我一個，擦完鞋又被他拖手，好正，好值得留念。」

 

轉載自: 晴報

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