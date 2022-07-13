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13/07/2022

王智德邱士縉尷尬扮中學生 呂爵安自爆非《I SWIM》主角首選

#MIRROR #呂爵安 #王智德 #邱士縉
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　　【晴報專訊】人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）、王智德（Alton）及邱士縉（Stanley）參演的ViuTV新劇《I SWIM》前晚首播，Edan飾演認真嚴肅的C班游泳隊隊長李馬榮，跟自身性格截然不同。他自爆原來並非男一首選，但機會降臨時，他亦勇於接受考驗，挑戰自己。

 

（左起）Alton、Edan及Stanley笑言冬天落水拍攝《I SWIM》最難忘。

 

　　向來幽默的呂爵安，今次飾演的「李馬榮」性格認真，跟《大叔的愛》「田田」截然不同。他自爆並非「李馬榮」首選，「其實第一次試鏡後，劇組無諗住搵我拍，點知佢哋一直搵唔到最適合人選，叫我再試多次鏡，就決定搵我。」Edan特地跟經理人黃慧君（花姐）商量，花姐一度擔心他沒時間操肌、練水，又怕他演得不好會影響前途。「但我覺得既然機會嚟到，唔可以因為怕做得唔好而唔試，怕就乜都唔使做啦！」

 

一眾男演員齊齊曬肌，Stanley（右二）更要利用化妝遮蓋手上紋身。

 

　　至於31歲的邱士縉及32歲的王智德，年過三十卻要扮中學生，Stanley說︰「真係倒抽一口涼氣，好在得兩場校服戲，一望到自己着校服，再睇下啲紋身…以後如果拍正劇要扮中學生就真係唔好喇！大學生都仲可以。」Alton在劇中與Stanley亦敵亦友，有場戲Alton情感大爆發，令Edan和Stanley動容，齊齊演到眼濕濕。

 

有觀眾批評Edan唸對白咬字不清，他虛心回應會繼續改善。（網上截圖）

 

Alton學識調節心態

 

　　MIRROR 12子被外界以當紅程度及工作量，區分為「上弦」及「下弦」，成員邱傲然（Tiger）指大部分演出機會都給了「上弦」隊友。Stanley說︰「呢啲嘢好現實，我明白『上弦』孭到票房，自然說服到投資者。我繼續鑽研自己演技，有機會咪做好件事。」而Alton認為「下弦」也有不少機會，「將比較放喺自己身上，唔好放喺人哋度，一係就比個遠啲嘅，同湯告魯斯比！我哋要識得調節心態，一旦擺錯位，就會唔開心。」Edan認為12子各有才華，「我好彩遇上《大叔的愛》，大家都係等緊一個機會畀觀眾睇到，我哋12個無分上下！」

 

轉載自: 晴報

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