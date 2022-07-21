【etnet chill賞你】Mira Place「MIRAcle ARTventure」

奇幻之旅豐富禮品

今個7月，Mira Place將以藝術連繫社區，夥拍本地著名年輕藝術家何博欣 （Vivian Ho）發揮非凡想像，打破虛實界限，以創意畫作開啟「MIRAcle ARTventure」尖沙咀奇幻之旅。現場設多個打卡位，包括潮影奇幻尖沙咀、巨型啤酒美食、九龍公園紅鶴、4.5米高熱氣球空降Mira Place，更有奇幻AR體驗，打卡捕捉奇幻一刻即可贏取尊尚美食體驗同豐富禮品。而且，大家可以一同發揮創意，參加Mira Place X FUJIFILM創意攝影大賽，於尖沙咀探索及放膽想像，以有趣或超現實手法分享大家眼中Mira Place的奇幻一刻，嬴取總值高達HK$2萬元的單反相機及商場現金券！



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問題：今個夏天，你會做啲咩？

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遊戲玩法：



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獎品：Mira Place「MIRAcle ARTventure」奇幻之旅豐富禮品乙份（包括MIRAcle ARTventure A4 文件夾、ALUXE單顆珍珠項鍊、Zardetto - Prosecco DOC Extra Dry (750ml)、DermaElements 膠原蛋白原液 (5ml)、DermaElements高效醫學纖維頸膜、DermaElements HK$100 現金禮券（名額8個）





活動截止日期: 2022年7月25日 (截至晚上11:59)

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活動條款及細則:

1. 活動將於2022年7月21日至7月25日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加活動，獎品為Mira Place「MIRAcle ARTventure」奇幻之旅豐富禮品乙份（包括MIRAcle ARTventure A4 文件夾、ALUXE單顆珍珠項鍊、Zardetto - Prosecco DOC Extra Dry (750ml)、DermaElements 膠原蛋白原液 (5ml)、DermaElements高效醫學纖維頸膜、DermaElements HK$100 現金禮券（名額8個），etnet將根據答案選出得獎者，參加者不得異議。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk