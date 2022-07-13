  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
樓市亮話
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

13/07/2022

新香港人買樓租給內地學生

#樓市 #買樓 #內地學生 #預繳租金 #新香港人
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有老友唔明白，在樓市在加息陰影，賣樓移民潮，甚至在傳媒吹淡風之下，樓市能夠保持平穩已經是非常理想，但點解會有內地學生會交一年租金，或多或少都會有一些風險，唔通內地學生唔知道可以每個月交租？

 

　　老友真的不明白，有咁多香港人不得不賣樓移民去英國，接貨的大多數是住滿七年的新香港人，不過，那些新香港人買樓之後又未必會長住香港，但唔買又浪費了配額，因為住滿七年是買樓不用繳付30%印花稅，最好解決辦法就是將買入單位租出去，租比內地學生就更好，仲可以用經常不在香港的理由，要求內地學生付整年租金，甚至可以將租金下調多少作為回報，正是一家便宜兩家著，香港租客不習慣這個操作，香港業主更加唔夠膽叫租客交一年租金。

 

(iStock)

 

　　由於這些預繳一年租金的個案不斷增加，不少香港業主亦要求租客預繳一年租金，雖然成功的例子很少，但令到不少業主以為租務市場非常缺盤，就算租客不能預繳一年租金，業主都會將每月租金提高，老實說，租客已經沒有議價能力，租金上升，樓價亦會上升，預繳一年租金對樓市影響是福是禍，真的是很難分辨出來，總之對自己有利便是福，反之是禍。

 

　　而事實上那些預繳一年租金的內地同學亦不是無緣無故，最有可能是大多數業主恐怕同學在學期尾的時候唔交租，如果不是預繳一年租金就寧願不租給他們。總括來說，租務市場是有需求，業主才夠膽要求預繳一年租金。
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多樓市亮話文章

你可能感興趣

#樓市 #買樓 #內地學生 #預繳租金 #新香港人

更多財智文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk