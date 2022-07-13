  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康大晒
健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

13/07/2022

高鈉食物｜食安中心測試12款點心！蝦肉燒賣、鮮蝦春卷鈉含量最高？邊款點心食得安心？

#茶樓 #酒樓 #鈉含量 #鮮蝦春卷 #健康 #高血壓 #叉燒腸粉 #高鈉食物 #牛肉球 #食安中心 #腸粉 #點心 #蝦肉燒賣 #高鈉 #牛肉腸粉
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　說到假日和家人的指定動作，一定少不了到酒樓「一盅兩件」！不過近日食安中心就公布點心鈉含量研究調查結果，發現某部分點心鈉含量相對偏高！究竟港人最愛的燒賣、牛肉球、腸粉等等表現又如何？即睇！

 

測試12款點心：蝦肉燒賣鈉含量最高！

 

　　食物安全中心早前從不同中式食肆和點心店收集12款點心一共120個非預先包裝食物樣本及4款醬料樣本，化驗樣本中的鈉含量。結果顯示，所有非預先包裝點心樣本每100克食物含3毫克至680毫克鈉不等，而平均鈉含量為330毫克。

 

　　至於大家最關心的，一定是鈉含量最高的點心！結果顯示，頭3位鈉含量最高的點心為蝦肉燒賣、鮮蝦春卷以及牛肉球。當中有5個蝦肉燒賣及2個鮮蝦春卷樣本的鈉含量更屬高水平（每100克鈉含量高於600毫克）！而平均鈉含量最低的點心則是淨腸粉、牛肉腸粉以及叉燒腸粉。

 

（圖片來源：istock）

 

平均鈉含量最高點心：

 

1.    蝦肉燒賣：每100克含590毫克鈉

2.    鮮蝦春卷：每100克含480毫克鈉

3.    牛肉球：每100克含440毫克鈉

 

平均鈉含量最低點心：

 

1.    淨腸粉：每100克含66毫克鈉

2.    牛肉腸粉：每100克含160毫克鈉

3.    叉燒腸粉：每100克含180毫克鈉

 

1碟蝦肉燒賣+ 1碟鮮蝦春卷：已佔攝取上限32%！

 

　　食安中心指，假設兩人到酒樓進食一碟蝦肉燒賣及一碟鮮蝦春卷，每人鈉攝入量已佔世界衞生組織建議每日攝取上限（即2,000毫克鈉）的32%，一不少心吃多就很容易超標；加上部分款式的點心或會配上醬汁，加入醬汁後，鈉攝取量可上升超過兩倍！

 

過多鈉可增高血壓風險！

 

　　雖然人不可以缺鈉，但進食過多鈉可能會增加患上高血壓的風險！高血壓可引致心臟病、中風和腎衰竭等疾病，所大大家在食用的前不妨先三思，保持均衡飲食才最是重要！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多健康大晒文章

你可能感興趣

#茶樓 #酒樓 #鈉含量 #鮮蝦春卷 #健康 #高血壓 #叉燒腸粉 #高鈉食物 #牛肉球 #食安中心 #腸粉 #點心 #蝦肉燒賣 #高鈉 #牛肉腸粉

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk