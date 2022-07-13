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13/07/2022

間中WFH、混合式工作新模式是趨勢！邊個星座最易適應？邊個會偷偷走去玩？

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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　這兩年多的疫情，徹底改變了我們工作模式。起初大家都是「被迫」要WFH在家工作，後來逐漸習慣了，無論是打工仔還是企業，開始發現WFH的好處。

 

　　在英美這些國家，甚至出現大辭職潮，就算工作可以回復常態，但不少人也拒絕再像以前那樣的上班，如果公司不容許WFH、遙距工作，寧願不做。

 

　　另一邊廂，一些巨企也發現，原來讓員工減少上班時間、增加WFH的日子，工作效率不跌反升，企業的支出也可減少，於是變成各企業也制定不同程度的混合式工作。

 

　　此風竟也吹至香港，新世界集團宣佈，會試行四天半的工作周，而其中一天員工更可選擇在家工作，希望可讓員工在工作與私人生活中取得平衡，有利身心健康。

 

 　以為返少些工，一定大受歡迎，不過不少網民提出質疑，會否影響工作效率，反而要開更多OT？放假的日子會不會變成on call 24小時？當然亦不少人讚好，希望追上外國減少工時的做法。

 

　　對於這種工作模式，不同人的適應度有所不同，同一種模式，有人適合，有人要好辛苦才能接受到。今次就看看不同星座的適合度。

 

效率高、夠自律

山羊，金牛 、處女

 

　　這類型的星座一向做事踏實、穩重，亦相當負責任。交託他們的工作，一般都可以妥妥當當的做好。而且有不錯的自律性、集中力，所以就算是縮短工作時間，要在家工作，還是可以自己安排好時間，專注的把工作做好。

 

在哪裏都可以工作：水瓶、雙子、天秤

 

　　風象星座是頭腦型，最強的就是溝通、通訊能力，以及搜集及整理資訊，只要給他們一部電腦、一部電話，那無論是在辦公室、咖啡店、家中，甚至乘車途中，都可以工作、做聯絡、開會、見客。所以他們是最容易適應這種混合式工作，甚至大部分時間WFH也可以。

 

太自由，不知走到哪裏去：人馬  、白羊、獅子

 

　　這組星座最怕在一個地方坐定定，所以如果可以減少在辦公室時間，他們絕對贊成。不過他們亦不太自律，公司提供了上班彈性，但他們就可能會偷偷溜去玩。所以對於這類星座，最好是有一定的規範，例如定時定候要向上司報到，定好工作時間表，否則他們容易變得失控。

 

《當你沉睡時》劇照

 

容易感到迷失：雙魚、巨蟹、天蠍

 

　　這組星座是比較被動，你把工作交給他、給他劃個時間表、程序表，讓他們按著做就很好。但如果工作模式變得有彈性，加入了WFH，更要適應不同同事，在不同時間的WFH，對於他們來說，就會感到迷失混亂。加上這類星座比較需要有同事在身邊，就是那份「人的味道」，工作之餘，閒時亦可以聊聊天，如果減少在辦公室時間，少了跟同事的聯繫，他們就會覺得乏味，工作亦會冇心機。

 

 

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