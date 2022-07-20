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日本不知自省與美國文過飾非 | 約翰遜辭而不退　八仙過海搶當黨魁2022-07-15
關鍵字：得獎名單 etnet Bonus etnet App DIVA Bonus Health Bonus 社創SoIN活動 獎賞活動 最新資訊

20/07/2022

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

#Health Bonus #獎賞活動
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疫情一波又一波肆虐，眾所周知，維他命C唔只係人體不可缺乏維生素，仲係一種強效抗氧化劑，有利於降低心血管疾病及慢性病風險，並增強免疫力

 

etnet Chill作為每日緊貼潮流，源源不絕送上最Chill生活及健康資訊一站式平台，自然關注讀者朋友嘅身體健康

 

etnet Chill今次準備咗Blackmores活性維他命C® 1000送俾大家，每片所含維他命C等於14個鮮橙，咁就可以有效增強抵抗力，抵抗病菌。

 

只要回答簡單問題及填妥個人資料，就有機會贏走獎品，數量有限，先到先得！快啲參加啦~

 

 

 

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問題：你最鍾意etnet Chill FB專頁嘅咩資訊？

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遊戲玩法：

1 訂閱/Subscribe etnet YouTube Channel

2 讚好/Like etnet Chill Facebook專頁

3 回答問題並填妥個人資料：https://bit.ly/3yIgyDg

 

獎品: Blackmores 活性維他命C® 1000 31片裝一樽 (價值$99)

 

關於Blackmores

Blackmores1930年代由英裔移民Maurice Blackmore1906-1977）創立，並憑藉他對健康理念的遠見和熱忱，令公司成為澳洲首個健康保健品品牌，屹立至今超過80

 

活動條款及細則：

1. 活動將於2022年7月20日至8月19日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加活動，獎品為Blackmores 活性維他命C® 1000 31片裝一樽，經濟通將根據答案選出得獎者，參加者不得異議。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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