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14/07/2022

點解夜更保安躺平、屢被投訴都保住飯碗？靠一個相學條件：耳珠！

#玄學 #躺平 #相學 #面相
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　對有些人來說，這真是個dream job！

 

　　朋友剛租住九龍一屋苑，晚上回家，見大廈接待處的保安大叔狀若沉思、又像凝視著手機的樣子，但走近一看，原來他正在和周公連線！一連幾晚，都是這樣。鑑於附近有地盤，人來人往，晚上大門敞開、大叔安眠，實在危險。

 

　　他於是向管理公司投訴，才知悉這人竟是夜更主管！朋友力陳其失職，對方則支吾以對，朋友唯有搬出法例來施壓：

 

　　「喂！你知唔知？根據大廈建築物管理及保安條例，管理員若喺當值時瞓覺，屬刑事罪行、可以被炒魷同吊銷管理員工作證架！」

 

　　「係，但呢個位現在好難請人喎。咁啦，我調佢去第四座啦。」

 

　　探聽之下，原來大叔身兼兩職，日間一份、晚間一份，因此白天工作、晚上休息（好合邏輯吖）。又他不只睡功了得、賭術也精通，賭波賭馬，樣樣熱中，因此無暇「分心」處理夜更下屬的請示，就算有突發事件，例如八號風球，下屬提議用膠紙黏住大堂的玻璃門以防碎、或想掃除渠邊的樹葉以防塞，他都一概說不，因為不想屬下進行這些防禦措施時，他要去頂替，這樣會打亂他的博彩活動和酣睡節奏。

 

　　最近我去探這朋友，他送我下樓時剛好遇到大叔上班，我因此有機會見識經典的「懶相」：

 

一．身材肥胖，步履蹒跚，體形上重下輕，其實是中央肥胖、下盤單薄，應該是吃得多、睡得好、動得少的結果。

 

二．面部的肌肉和皮膚都很鬆弛，膚色偏紅，明顯三高。

 

　　你可能認為這些是大叔通病啦，但這人的面部和身體的鬆弛程度，又有異於普遍中年男士，是清楚地顯示出病態那種。面部皮膚特鬆，在相學上表示性格放逸、缺乏自律。而他的眼神，就是在未上班之時，也「矇吓矇吓」，不過他一看見朋友，眼睛立即露出狡黠的光芒。當然啦，他早已收到風，知道誰人投訴他，而且，一個人想懶，都要諗計㗎！所以睡眼就突然閃出精光。

 

　　為甚麼他屢次被發現是「爛瞓豬」，仍然絲毫無損呢？因為他有耳珠！即有人「照」，雖然耳珠不大，但就是那麼小小一粒，已起了有靠山的妙用，足夠保住他的小小「江山」。朋友後來才知道，他是高管的王親國戚，唔怪得之。有耳珠真係正，不只可以做豬隊友，還做豬隊長！

 

 

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