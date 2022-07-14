DSE下周三放榜 近半考生壓力高企 疫情擾備戰有人感「未打先輸」

【晴報專訊】中學文憑試（DSE）下周三（20日）放榜，考生當日早上將收到考評局短訊通知成績。有調查發現，有近半考生放榜壓力達到最高水平，以入大學為目標的考生亦比去年少，有意海外升學的比例卻升，有考生坦言，感覺今年面對DSE「未打先輸」。團體建議，考生盡早就不同成績結果作部署。

今年DSE開考前夕遇上第5波疫情，考生心理負擔更大。（資料圖片）

今屆考生的高中生活有2年多都在疫情下度過，幾乎與正常校園生活絕緣。青協「DSE 2777 1112計劃」於上月底到本月初期間，訪問581名應屆考生，當中近半人稱緊張，有46%擔心，亦有3成人感不安。有45.8%人自評放榜壓力達7至10分的最高水平，比過去3年略減。計劃由去年9月到本月7日接獲7,311宗求助，雖按年少260宗，惟求助個案多慨歎疫下困境多。

目標上大學比例減 擬海外升學增

應屆考生吳同學直言，中四下學期起上網課，但面對電子產品引誘，在家上網課變得懶散，影響學習；另有學生指，對疫下轉變感無所適從，學習動機大減，形容考DSE是「未打先輸」，對放榜亦無任何期望，雖一心想讀物理治療，但只能見步行步。

今屆考生對前景也較上屆悲觀，約61%以升大學為目標，比去年調查少7個百分點，一旦放榜結果不理想，31.5%擬海外升學，較去年26%多5.5個百分點。「DSE 2777 1112計劃」負責人許強懋指，縱使考生或已習慣上課模式不斷變，但考試前夕遇上第5波疫情，大量市民確診，學校又提早放暑假，加上檢疫和考試安排不斷轉變，為考生帶來更大的心理負擔。

青協建議考生盡早按不同成績表現，作不同規劃及應變方案。

他建議，同學盡早按不同成績表現，例如合乎、好過或差過預期，作不同規劃及應變方案；該計劃亦會由下周一（18日）至下周五（22日）加強放榜支援，熱綫服務和網上輔導服務時間延至上午10時至凌晨2時。

上網課考驗自律 專注者較易獲佳績

另優才資源中心訪問4,300多名應屆考生，當中願留港升學和工作的分別有84%和70%，按年升2個和1個百分點；但他們中五的成績表現不及上屆考生，中英數的不合格率都比上屆高。中心總監陳偉權指，上網課考驗考生自律程度，表現較差者或「躺平足3年」，但名校學生或相對擅於自律，疫下可更專注自學，反而可能更易考獲佳績。