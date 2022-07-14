確診再破3000留院逾千 盧寵茂：料9月「登頂」萬人住院

【晴報專訊】確診再破3,000大關，昨錄3,154人染疫，多達43宗輸入病例「走入社區」後才揭發。同時，留院患者達1,031人，重症個案佔48宗，醫管局形容情況「令人憂慮」。

昨天新增3,154人確診，觀塘順天邨天琴樓昨圍封強檢。

醫衞局局長盧寵茂承認疫情可能在9月初「登頂」，或有萬人住院，惟仍預告擬11月初讓抵港旅客「有條件免隔離」，強調不會令疫情失控。另Omicron亞系續增，昨多40宗無源頭BA.2.12.1懷疑個案；BA.4或5亦增15宗源頭不明。

昨增3,154人確診，本地感染比例急升，佔2,943人；211宗輸入個案中，43宗屬酒店檢疫「走漏」個案，主要涉復陽。另多2人病逝，包括102歲婦人。

11月入境擬有條件免隔離

另公院住院升至1,031人，18人危殆，30人嚴重；單日多61名公院員工中招。伊利沙伯醫院骨科及放射治療科亦爆疫，共2病人及9醫護中招。醫管局總行政經理何婉霞形容情況令人憂慮，會加強病人及員工檢測，包括院舍患者離院時再核酸檢測；短期內要求照顧高風險病人的醫護核酸檢測，其餘員工每日上班前快測。

盧寵茂接受傳媒訪問時承認，按數學模型推算，疫情或在9月達頂峰，屆時料有萬人住院，但「不會再讓疫情失控」。他指，傾向以更好的「圍堵」取代收緊社交距離，預告11月初本港舉行「國際金融領袖投資峯會」時，有機會允許抵港旅客「有條件免隔離」，但會通過安心出行「黃碼」、核酸檢測及醫學監測把關，以防他們入酒吧等高危場所。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，再多58宗疑BA.2.12.1個案，40人無源頭，本地感染增至734宗；BA.4或5多24人疑中招，15人無源頭，本地感染增至205宗。對BA.2.75已在英、美、澳等10國「現身」，張指會留意世衞建議如何監察。她又謂，本港有多條社區傳播鏈，輸入個案僅佔整體10%，即使11月初允入境免隔離，威脅亦不大。

瑪利諾修院學校（小學部）有3人中招

昨有309校呈報387宗陽性，多4校有4班爆疫要停課1周，涉10名學生，包括瑪利諾修院學校（小學部）4A班及荃灣公立何傳耀紀念小學1B班各有3人中招。另外4間安老院有4名院友感染。