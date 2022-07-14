自上月美國公布其5月CPI升至8.6%後，今次市場就不敢低估6月CPI，不少估計都拉高至8.8%至9.0%。今天是審判日，公布結果，是幾多，今天大家都知，但咁又點呢？（編按：本文成於昨天下午五時）

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估來估去，都是估股市點走吖嘛，回看以前美股在公布CPI數據後表現，點都有幫助，話知你點宣判，都有個準備囉。

圖一是自今年2月以來每次CPI公布後六小時內美股走勢，基本上點都跌，3月除外。為何如此？可能是通脹月月高，加息將來。港股表現見圖二。今次，市場已買開大，就算公布CPI是8.8%、9%，估計市場會終彈，如果公布是8.6%應會即彈，少過8.6%會彈彈彈，大過9%會插、插、插，原因講多都嘥氣。已經著咗避彈衣，戴埋鋼盔，深挖護體（Hedge），仲怕你乜！

壞消息不停 美通脹難跌

6月CPI開大，應無乜大影響。那麼6月CPI開細，少過8.6%時又點？筆者估：一日狂歡後，暴斃！因為，壞消息會在之後接踵而來。

第一、美國鐵路工人可能在30天冷靜期完結後，即7月18日開始全國罷工。每年鐵路運了17億噸的貨物。美國商會請求拜登介入。

類似的工會組織的罷工，會陸續有來，因為今時工人短缺，不少行業都重組工會。工會的效用，就是與老闆作集體談判，要求加薪，加到經營成本，即通脹會升，加唔到，就社會亂，唔斃都弊。

第二、在洛杉磯的壓港及清貨櫃情況再惡劣，再升逾2021年10月28日的高水平（圖三、四）。

兩者疊加，美國的供應鏈斷不斷？經濟怎易好，通脹怎易降？

走筆至此，外電傳來，美國勞工部於美東時間7月13曰早上3：47am（即港7月13日下午）指出市場上流傳的「洩密」料，謂6月通脹率10.2%是假料（圖五），不過在美勞工部未澄清前，市場已有大量沽盤湧現（圖六）。這是否已消化了10.2%的假料，這個洩密者會否是淡友還是CIA，早點洩密，市場沽定先就是打了預防針，陰謀、陽謀，你話呢？

6月美通脹無論有幾高，是否已被消化了？公布後，防衞解除，市應升，升完，如何？

1998年，美政府將美CPI的計算法及權重作了大修改，目的是要報細數。如按1998年之前的計算法，今時美CPI應已逾16%，是高於1980年代伏爾克時期的。對這個「官方」造假的通脹率，人民的荷包最清楚，一年下來的物價，升得快過定慢過你薪金加幅？唔使到審判日，你都唔「合皮」啦！咁點？無心睡眠，無心投資囉，市應受壓。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。