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14/07/2022

醫學界發現：傳統治療配合新型藥物抑制劑，乳癌患者存活延長逾5年！有組織推出資助計劃

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　　乳癌是本港女性頭號癌症殺手，亦是港人第3大癌症，據醫管局資料，2010至2019年本港累計有逾3.9萬名女性患乳癌。有醫生表示，本港近半乳癌患者確診時已屬第2或第3期，且近3成女性在50歲或之前發病，40歲以下的患者存活數據更較年長者差逾2成。惟醫學界發現，部分晚期乳癌患者使用新型藥物抑制劑後，存活期可延長5年或以上。

 

　　香港乳癌資料庫督導委員會成員、內科腫瘤科專科趙頴欣醫生表示，去年一份研究報告顯示，近半乳癌患者確診時屬第2及3期，即復發風險較高；而本港女性平均停經年齡為51歲，2019年乳癌患者發病中位數為58歲，但50歲前的發病個案亦佔28.32%，代表部分患者當時仍未停經。趙引述一個研究數據指，40歲以下的年輕乳癌患者，她們的預後及存活數據亦較差。

 

增治療方案選擇

 

 

 

　　趙續說，乳癌除了以期數分類，亦可以受體分類，包括第二型人類表皮生長因子陽性（HER2+），荷爾蒙受體陽性（HR+），及三陰性乳癌，當中以荷爾蒙受體陽性乳癌較常見，佔約7成，一般以使用標靶藥物和抑制卵巢功能荷爾蒙治療為主；如已步入晚期，一般會使用芳香環轉化酶抑制劑（Al）或荷爾蒙治療，但研究顯示患者用藥後的整體存活期中位數，分別只有34個月和30個月。不過，歐美地區過去兩年有研究發現，只要配合新型的CDK4/6抑制劑，可有效延長無惡化存活期。

 

　　趙指，在傳統治療方案加入CDK4/6抑制劑，停經前或停經後的女性存活期也可延長5年或以上，讓患者能繼續實現在事業、家庭方面想做的事。但她提醒，CDK4/6抑制劑也有噁心、腹瀉、疲勞、貧血、血小板低、嗜中性白血球減少等副作用，建議患者與醫生商討，按個人身體狀況、病情，選擇最適合的治療方案。

 

組織推資助計劃

 

　　為了讓患者得到持續的藥物治療，香港乳癌基金會的乳癌藥物資助計劃，可資助患者使用CDK4/6抑制劑，申請資格包括沒參與關愛基金或聖雅各福群會同類計劃；於本地私營醫院或診所服用CDK4/6抑制劑，並將會服用第19周期；及於2020年12月15日或以後開始接受第1周期療程的人士。香港乳癌基金會顧問理事會成員鍾麗芳稱，申請人如獲批核，將由第19周期開始可免費領取藥物。

 

 

轉載自: 晴報

 

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