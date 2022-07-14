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14/07/2022

香港新股市場下半年能強勢回歸嗎？

#港交所 #新股
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　筆者早前與內地財經界朋友討論新股市場，自下半年開始，香港新股出現了一波上市小陽春，港股IPO市場回暖主要有兩個原因，首先是市場氣氛改善，不似在疫情嚴峻時的上半年新股乏人問津及認購。此外，企業需要趕及6月底前印發招股書及上市，因財報只需披露至去年年底，若果再晚些上，則可能要披露上半年財報。

 

　　不過，當新股在本周陸續上市後，持續跌破招股價。這些新股雖然能夠上市，但是集資過程依然比較艱難，而且跌破招股價的比例相當高，市場還是需要時間全面復甦。回看上半年新股市場，投資氣氛主要是受到一系列問題的影響，例如疫情、利率因素，再加上一些地緣因素，這些也導致了上半年新股市場出現不穩定的情況。下半年如果高通脹持續緩解，利率因素也能有所緩和，對新股市場而言，亦屬一個比較有利的背景。

 

(資料圖片)

 

　　細看上半年的資本市場形勢，港交所(00388)的IPO熱度存在極大的挑戰，環球排名急跌。受全球市場氣氛影響，香港新股市場表現放緩，上半年有24家IPO新股集資，總募資額爲港幣178億港元，較去年同期下降約92%。工業市場、資訊技術、媒體及電信、醫療保健及生命科學繼續成爲香港IPO市場的主要貢獻板塊。

 

　　與此同時，地緣因素的影響將明顯推動中概股回到港股市場上市，可以預計下半年市場肯定會勝於上半年。需要留意的是，7月份這種市場回暖的情況能否延續，仍需要繼續觀察。從目前的情況來看，今年的市場狀況有較大的改善空間。

 

　　本月市場的確呈現轉勢，參考報告，截止到7月16日將共有15家新股企業相繼上市。在昨日上市的企業包括天齊鋰業(09696)、名創優品(09896)、諾亞控股-S(06686)以及湖州燃氣(06661)在內的4家新股登陸港交所，不過上市表現相當一般，估計與周初市場大跌有關。

 

　　筆者在過去一周，多次接受內地央媒採訪，討論到國家經濟復甦的影響，宏觀經濟改善，企業微觀經營環境將同步優化，對企業盈利有所支撐。就是相關盈利的增長成爲企業估值上揚的重要指標。港股二級市場投資氣氛改善，新股市場的氣氛將一步步回暖。屆時，香港資本市場，特別是新股市場將迎來真正的春天，重新登上環球集資中心的首席位置。

 

 

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