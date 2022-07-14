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14/07/2022

痘（下）

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Text: 石鏡泉、吳國雄

　　今時有猴痘，但「痘」，在中醫早有認識，亦有一套有效的診症和治療法，這是因為小孩一生都會出一次痘，有謂是由胎毒所誘發。但吳謙等著於1742年的《醫寶全鑑》將痘定為出於五臟。

 

　　由於小孩多會出痘，而小孩不能自言病症及有何不適，故就只有靠父母和醫者從觀看「痘」之狀，及所伴隨的其他病癥來確定症之輕重及處方。

 

　　今文頗長，故分上下兩集，今刊出（下），欲為父母者可剪存，一旦子女出痘，可拿出來對照子女「痘」的發展，配合醫師處方。

 

　　如痘處理不好，對小孩是可以有後遺症的，有謂成人的生蛇、生濕疹、生癬、生牛皮癬或均與之有關。

 

發熱順證

 

　　發熱和緩微微汗，飲食如常二便調，睡臥安然神氣爽，此為順證不須療。

 

　　【注】發熱和緩，身不甚熱，毒輕也。微微汗，身微微有汗，表和也。飲食二便如常，里和也。神氣清爽，睡臥安然，精神氣血大和，故為順證，不須治療也。

 

發熱險證

 

　　發熱三日熱不退，煩渴咬牙面赤紅，驚啼戰慄乳食少，夜不安眠險證明。

 

　　【注】發熱三日見點者，常候也。若見點熱不退者，毒盛也。更兼煩躁口渴，頻頻咬牙，面色紅赤，驚悸多啼，身體戰慄，乳食甚少，不能安眠等證，此是毒盛伏郁難出，其為險證明矣！急宜隨證施治，庶或從險化順也。

 

發熱逆證

 

　　發熱神昏悶亂成，妄言喘滿腹腰疼，不食不眠搐不止，乾嘔失血證逆凶。

 

　　【注】發熱神昏、悶亂妄言，毒伏於心也；喘滿喘急，毒伏於肺也；腹疼，毒伏於脾也，腰疼，毒伏於腎也；不食不眠，毒伏於胃也；驚搐不止，毒伏於肝也。不時乾嘔失血，吐血尿血，是毒攻氣血內亂也。此皆為不治之逆證，勢多凶也。

 

見點順證

 

　　發熱三朝始見點，熱減身和不渴煩，顆粒稀疏漸次出，色潤紅活頂尖圓。

 

　　【注】發熱三朝之後始見點者，此痘如期而出也。熱減身和者，毒已宣發透徹也。不渴不煩者，無裡熱壅滯也。顆粒稀疏者，不稠密連絡也，漸次出者，先自頭面漸至周身而出也。色潤紅者，痘色紅活滋潤也。頂尖圓者，痘形頂尖而體圓也。此皆見點順證。

 

見點險證

 

　　痘已見形身仍熱，稠密連絡不潤紅，稀疏淡隱精神少，痘順兼雜病險名。

 

　　【注】痘已見形，身仍發熱者，此毒氣未盡透也。稠密者，痘出稠密不少也。連絡者，顆粒黏連不分也。不潤紅者，痘色雖紅而黯滯也。稀疏淡隱者，痘雖稀疏而色淺淡，隱於皮膚不透出也。精神少者，精神倦怠也。此皆見點險證。痘順兼雜病者，謂痘出雖屬順證，而或兼雜病，亦屬險名也。

 

見點逆證

 

　　發熱一朝即見形，一齊湧出不分明，密如蠶種平塌隱，紫黑乾枯逆證凶。

 

　　【注】發熱一朝或半朝即見點者，此毒火太迅，不循次第也。一齊湧出者，此毒火太盛，不受領載也。點不分明者，顆粒不分也。密如蠶種者，密如蠶之種也。平塌者，平塌不起也。隱者，痘已出復隱也。紫黑者，痘色或紫或黑也。乾枯者，痘乾枯不潤也。此皆見點逆證。

 

下一頁：起脹、灌漿之順證、險證、逆證

 

 

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