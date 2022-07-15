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15/07/2022

潮玩《壯志凌雲》 何啟華自封港版湯告魯斯

#Error #何啟華
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　　【晴報專訊】「宇宙天團」ERROR成員何啟華（阿Dee），昨日在新廣告模仿荷里活男神湯告魯斯（Tom Cruise）在《壯志凌雲︰獨行俠》中的飛行員造型，化身湯「咕嚕」師硬銷米線，大曬扮嘢天份。他自誇小時候已被鄰居稱讚似靚佬湯︰「我本身同佢有八分似，我再加少少眼神，就十分似了。」果然夠癲。

 

 

　　將於下月踏入31歲的「ViuTV一哥」何啟華，近月工作不斷，除了剛完成與黃子華合作的新戲《毒舌大狀》，他拍攝的米線店聯乘外賣平台廣告，亦於昨日推出。廣告中，阿Dee「神還原」型男湯告魯斯在《壯志凌雲︰獨行俠》的Captain Maverick飛行員造型，穿上印有「Spicy」字樣的綠色飛行員軍褸及黑超，扮成湯「咕嚕」師，推介米線新口味。他搞笑說︰「Call me湯『咕嚕』師！寬面湯…咕嚕咕嚕…SPICY。」他又即場曬金句︰「湯『咕嚕』師teach you，人生得意就呢度寬。」未知阿Dee的喜劇天份，是否從子華神身上偷師得來。

 

戴黑超的阿Dee穿上飛行員風褸做「影後」，與正牌湯告魯斯傻傻分不清。（網上截圖）

戴黑超的阿Dee穿上飛行員風褸做「影後」，與正牌湯告魯斯傻傻分不清。（FB圖片）

阿Dee（右）與黃子華合作拍《毒舌大狀》，攬頭攬頸甚老友。（資料圖片）

 

 

喪跑扮《職業特工隊》

 

阿Dee拎起米線chok樣扮cool，非常搞笑。

 

　　問到阿Dee花了多少時間變身靚佬湯？他自信爆棚說：「我諗大概用咗少過一餐米線嘅時間，可能細個嗰陣，鄰居已經不停讚我似湯告魯斯，我開始學佢喺走廊度跑，快過佢喺《職業特工隊》跑。我覺得得到呢個角色係天意，多謝父母生得我似佢。」問他看了多少次《壯志凌雲︰獨行俠》才捕捉到男神的神韻？阿Dee自信表示看一次就夠：「睇第二次會變得重複，第三次就會悶，最緊要捉住神髓，加上我本身同湯告魯斯有八分似，再加少少眼神就十分似了。」

 

阿Dee在《ERROR自救TV》扮動漫人物一拳超人。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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