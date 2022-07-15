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15/07/2022

曾拍片狠批食物質素 余德丞拒向老闆道歉

#余德丞 #簡淑兒
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　　【晴報專訊】余德丞（Dickson）與簡淑兒（Jessica）先後離開無綫，同為自由身的兩人昨日同場出席活動，均笑言希望與對方合作。Dickson曾在食評片中大彈某餐廳食物質素差，被老闆要求公開道歉；Dickson昨日強調食評是表達個人感受，無需要道歉。

 

Jessica與Dickson是無綫舊同事，但原來他們當時從未合作。

 

　　余德丞和簡淑兒昨日到荃灣出席活動，Jessica首次以自由身出席公開活動，對於能遇到Dickson大感開心，甚有親切感。問Dickson可會找Jessica合作？他笑謂︰「都可以，我個YouTube頻道都好少女仔出現…依家會自己度好多內容，亦陸續有新題材推出，之後又會拍下短劇，可惜我已經搵咗素人拍，如果唔係都可以搵Jessica。」

 

Dickson早前因拍食評片而捲入連串是非。（YouTube截圖）

 

　　Dickson曾在食評片中狠批某餐廳的食物質素，被食肆老闆要求在限期內道歉；提到此事時，他表示︰「無需要特別去回應，只係講自己感受。（唔打算道歉？）無需要，你講自己感受會唔會道歉？影片有繼續拍，啲餐廳都歡迎我，如果有問題當下就會講；不過我未遇過呢啲問題，如果唔係都踢咗我走啦。」

 

簡淑兒向YouTuber之路進發

 

Jessica承認男友想重回機師崗位。（資料圖片）

 

　　另外，希望成為YouTuber的Jessica，透露其頻道將主要圍繞keep fit及健康題材，她又直言要向Dickson取經。至於男友麥大力，早前有傳他約滿TVB後，將重新做回飛機師，Jessica稱︰「據我所知佢份約未完，我唔可以代佢答。依家未開關，但相信返回崗位係每一位機師嘅夢想。」

 

轉載自: 晴報

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