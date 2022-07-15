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15/07/2022

【投資精叻點】CFO回歸　拆解台積電業績！詳解比亞迪被減持影響　商湯低處未算低？

#hot talk 1點鐘 #業績 #年報 #台積電 #比亞迪 #01211 #商湯 #00020 #CFO講年報 #投資精叻點
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嘉賓：CFO講年報作者、執業會計師 Benny

 

　　踏入美股業續期，CFO講年報作者強勢回歸《hottalk一點鐘》，率先拆解台積電（美:TSM）上季業績。雖然台積電上季多賺11%，好過預期，但面對全球通脹挑戰，前景點睇？業績有甚麼啟示？比亞迪(01211)本周「大上大落」曾低見261元後反彈，全賴盈喜令股價日中一度重返10天線。目前比亞迪市盈率近240倍，從基面面看有甚麼要提防？商湯(00020)低處未算低，Benny斷言未跌夠！事實上招股書早有跡可尋？

 

 

影片網址：https://youtu.be/kA3rNSO9w7k?t=33

 

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