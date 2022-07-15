  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
金錢世界
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

15/07/2022

自己餐廳、食物一樣，為何吃價錢平的一間？

#價值觀 #有錢人 #富三代
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　對，有許多人的問題都是性格問題，但他們為甚麼有那樣問題呢？

 

　　有讀者說我筆下寫到有錢人怪怪的，其實有錢人不一定就是怪怪的。不是刻意去寫，而是想表達一些觀點；我也有寫一些中產階級的怪怪行為，我想寫的就是不同階層在金錢世界裏，如何自處，亦如何對待金錢。

 

　　前文提到捐了很多錢給國家的富豪，大家呼之欲出。他不是低調嗎？

 

　　曾經和他在香港和在北京見過幾次面，情況也是一樣。穿的是黑色膠鞋，幾百元一雙，方便走動；戴的手錶，數十年如一日。吃剩東西，一定要我包走，當年我也不習慣包走食物，他便拿走，即使在北京，他的餐廳、他的酒店。

 

　　昨天還和他孫子，當然孫子也長大成人，結婚生子了。談了個把小時，他穿戴的也不是甚麼名牌，他說自己成長過程也不是伸手要錢的，教導子女也是一樣。

 

　　去到玩具店，不一定有玩具買，即使買也要有理由。理由不是奬勵他們考第一，反而可能是他們幫助了細佬妹，幫助了其他人。他會鼓勵孩子親手做小禮物送給媽媽作生日禮物。

 

　　子女學課外活動，要他們有目標，有責任感，盡力認真；不是要他們十項全能，樣樣考第一，而是引導他們依據個人興趣去做。他比好些中產做法更不中產，而且比一個普通人更普通。

 

　　另一位富豪第三代，家住香港，子女喜歡吃日本料理，卻走去九龍一間日本餐廳吃飯。問他為甚麼不去港島區另一間日本餐廳吃，他說兩間食物一樣質素，但價錢相差一倍。

 

iStock）

 

　　我笑說兩間餐廳也是你的，對，兩間餐廳都是他的。他說付的錢不一樣。

 

　　我說你一家幾口，又要開車又要過海，好轉折，潛台詞就是反正都是你的錢，只是「左袋袋右袋」，怎麼……他像看穿了我，說不一樣，價錢相差一倍。

 

　　我將這個情況問過很多朋友，超過九成的人都說如果他是那個富豪第三代，一定不會過海去，即使有司機，也一定在香港的日本餐廳吃。你呢？要補充的是這位先生周末周日都是自己開車，於是過海吃飯是要自己揸車。

 

　　思想決定行為，行為養成習慣，習慣形成性格，性格決定命運，命運影響思想。究竟他為甚麼堅持過海？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多金錢世界文章

你可能感興趣

#價值觀 #有錢人 #富三代

更多財智文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk