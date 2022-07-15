  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
我做Marketing
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

15/07/2022

空降上司之基本：一個好開始、一個計劃、一個期望！

#上司下屬 #職場 #空降上司 #辦公室軟技能 #管理
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　「空降」喺香港職場上一件常見事，不論你自己係部門嘅空降主管，定係有人空降成為你上司，都絕對唔係容易處理。如身為空降嘅你，上中下不同級別嘅同事都會對你評分，只要有組人對你期望有落差，之後都十分麻煩。如果空降要有一個好嘅開始，就必先定下一個計劃，同一個期望。

 

　　空降同事好多時有一個誤解，害怕如果唔快快表現自己，老闆同同事們就會覺得自己無能，亦會怕遲遲唔同團隊打好關係，就會錯失黃金時機。所以上任後會急急推出新決策或作翻天覆地嘅決定，希望樹立形象。但愈心急，就愈易做錯事。空降後首要事情反而係先定下一個時間表，例如同老闆定下兩星期或一個月期限，首一個月內先觀察公司、團隊、業務、流程等，其後再同老闆同同事們發表你嘅鴻圖大計。公司愈複雜、職位愈高，時間可能需要更長。喺限期前盡量唔做太多改革性決定，一來可以為自己設一個保護底線，二來免得未看清楚大局前就做錯決定，最後令老闆覺得你缺乏思考力，對你失去信心。

 

《上司實習生》劇照

 

　　另外，好多空降上司喺試用期時都會為自己定立三大目標，分別係工作目標、管治目標同交際目標。對團隊工作效率同質素有改善、妥善管治下屬，同時亦能與不同部門有好好嘅外交，最緊要比「前任」好，但其實最重要反而係「期望目標」。唔同公司工作同溝通文化必有差異，大家心目中嘅「快」、「好」、「多」等等定義都好唔同，究竟一月開一次會議係正常，定每日做三份計劃書先叫常態，可以有好大落差。另一方面，不論自己本人、同事們還是老闆，都對你有一定嘅期望。老闆希望佢能夠好好管治團隊，下屬希望新上司能夠處理之前爛攤子，其他部門同事亦希望新同事係一位「正常人」。所以自己、同事、老闆也好，為每個單位各自定立一把尺係必須的。而尺嘅數量必定比正常情況為多，其後再嘗試慢慢將尺與尺之間嘅距離收窄，先能夠減低落差帶來嘅麻煩。

 

　　其實空降重點未必係喺工作之上，反而一啲辦公室軟技能（soft skill）先係作為上司之基本。你係人哋上司，而同時亦係人哋下屬，唔好忽略呢啲軟技能，先能夠好好保護自己時亦唔會被人利用。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多我做Marketing文章

你可能感興趣

#上司下屬 #職場 #空降上司 #辦公室軟技能 #管理

更多職場文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk