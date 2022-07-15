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15/07/2022

失眠困擾 | 原發性失眠無原因？慢性失眠點形成？拆解3個失眠迷思：唔想大腦將失眠與床連結，要戒掉這習慣！

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Photo: 由作者提供

　　失眠是一個十分常見的都市病，有調查指香港有接近一半的成年人在30日內曾經出現睡眠問題。失眠的病徵包括在床上輾轉反側入睡有困難，難以維持睡眠及容易醒來， 過早醒來後很難再次入睡。即使有充足的時間和機會，病人仍然有失眠徵狀，同時失眠對病人的生活及心理構成影響。至於長期失眠，則是指病上每周出現3次或以上的失眠徵狀和維持了3個月以上。

 

　　長時間失眠隨了有機會增加患上抑鬱症和焦慮症的風險，還會使脾氣暴躁、免疫力下降、集中力和記憶力轉差等等， 所以失眠問題實在是不容忽視。

 

（網上圖片）

 

點解會失眠？

 

　　失眠有分原發性和繼發性兩大類別。繼發性失眠常見原因包括精神問題如抑鬱症、適應障礙和焦慮症等、藥物影響和身體上的疾病如睡眠窒息症及痛症等。

 

　　排除以上的疾病後，有部分病人的失眠是找不到原因的，就可以歸納為原發性失眠。一般來說，短期失眠是有個明顯的壓力來源，如感情問題、工作問題等生活重大事件，當這些因素解決了，很多時便會不藥而癒。

 

　　但有部分病人會對睡眠慢慢產生焦慮情緒，一起床就開始擔心晚上的睡眠質量，加重了心理負擔，令睡覺變成了一種壓力。之後即使生活問題解決了，但失眠仍然持續，演變成慢性失眠。

 

 

　　對於睡眠或失眠，很多人都存在著誤解！今日就同大家拆解一下，以便解決失眠問題！

 

迷思一： 人每天一定需要至少8個小時睡眠

 

　　其實失眠的定義並不包括睡眠的時數，因為每個人需要的睡眠量就好像食量一樣，因人而定。很多病人會很留心時間，常常數著自己睡了多少小時，不到八小時就開始擔心影響身體機能正常運作和白天的工作表現，感到焦慮不安。而當病人愈緊張，身邊便會進入戒備狀態，更難入睡。

 

（網上圖片）

 

迷思二： 睡不著時，賴在床上休息一下都好？

 

　　很多病人失眠時都會寧願躺在床上，翻來覆去等待入睡。但是，如果病人帶著要睡覺的壓力上床，常常會愈躺愈緊張不安，盤算著為何自己仍未成入眠。若睡眠的環境經常與焦慮情緒配對一起，大腦便會把床連結到失眠。不是連結到睡眠。睡眠就是這麼奇妙，愈努力反而會弄巧反拙。

 

（網上圖片）

 

迷思三： 晚上睡不著覺，白天要用不同的方式提神？

 

　　很多人白天會飲用含咖啡因的飲品如濃茶、咖啡和能量飲品等提神。咖啡因是一種中樞神經興奮劑，除了會抑壓睡意，還會刺激我們的清醒系統。若飲用過多或太晚飲用，咖啡因便會殘留體内，打亂心理時鐘。

 

（網上圖片）

 

　　下一次會同大家分享一些失眠應對方法。

 

盧敬欣醫生

香港大學內外全科醫學士

 

 

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