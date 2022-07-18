未來9日持續熱辣辣 周六料35℃勢成最熱「大暑」

【晴報專訊】熱浪襲全球，本港酷熱天氣警告已連續10日生效，其中3天更高達35度或以上，為天文台有紀錄以來第3次，估計昨體感溫度最高達47度；未來9日氣溫持續「熱辣辣」，周六（23日）「大暑」料破紀錄達35度，上水、打鼓嶺更高達37度。市民瘋搶消暑品，掛頸式冷氣機2周賣逾百部。昨有青年酷熱下踢波，突吐血昏迷送院亡。醫生提醒戶外活動每隔15至20分鐘需飲1杯水，防脫水中暑。

本港酷熱天氣警告已連續10日生效，本月熱夜達12日，上周有3日更達35度或以上，為有紀錄以來第3次，對上兩次為1963年及2016年。昨最高溫錄32.6度，打鼓嶺高達35.5度。天文台預測，受副熱帶高壓脊影響，今起至下周二（26日）持續酷熱，本周五起一連4日最高氣溫達35度，周六「大暑」相信可破有紀錄以來最高溫：歷來最高溫「大暑」為1972年，達34.7度。

地下天文台數據顯示，昨石崗體感溫度一度達47.1度，台長方志剛說，體感溫度受氣溫及濕度影響，如高逾50度便需注意，可致中暑。

昨午5時許，一名26歲青年與友人在黃大仙摩士公園踢波，期間休息走出場外，突吐血暈倒昏迷不醒，惜送院後亡。

高溫下踢波 26歲仔猝死

港大臨床醫學院急症醫學系臨床助理教授梁兆琮表示，中暑輕則出現血壓低、大量出汗、反射性心跳加速，一般補充水份及休息便可痊癒；惟嚴重者可致熱射病，患者可高燒達40度以上，影響中樞神經功能、神志不清、全身炎症、彌散性血管內凝血，休克等等，多因體力勞動或戶外運動引起。

他說，脫水是中暑的先兆，但大腦對身體脫水有延遲反應，以70公斤成年人為例，流失1.4公升水份才感口渴，故戶外活動需每隔15至20分鐘飲用1杯水。

家庭醫生林永和亦說，慢性病患者中暑反應較大，令病情轉壞，如身體狀態不佳，免疫力下降時，中暑更可致病毒或細菌感染。

清潔服務業職工會總幹事杜振豪指，已提醒工友「不要死頂」，適時在陰涼處休息，建議立法規管達某個高溫便應停工。

消暑品熱銷 生意升3成

酷熱天氣下，各式「消暑神器」如掛頸式冷氣機均熱賣

近日消暑品熱賣。GearZone職員Kid指，上月底引入售1,350元的掛頸式冷氣機，2周賣逾百部。

BEST尚品柯先生稱，掛頸式風扇、手錶型小風扇、電動及輕量雨傘均大賣，銷量升30%；酷熱仍要戴口罩，昨在電器店不少人駐足看「迷你口罩風扇」。