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18/07/2022

通脹又創新高 歐元再探平價

#美元 #歐元 #美國經濟 #聯儲局 #通脹
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

 　　類似的擔心，類似的交易主題切換，類似的資產價格走勢，上周市場在通脹和衰退的夾擊中度過了新一輪動盪。美國通貨膨脹遠高過預期，數據甫出，市場擔心聯儲直接加息一百點，全球債券同遭拋售。之後兩位鷹派高管出來安撫資金，市場情緒稍稍喘定，債市回穩，不過十年期國債利率對兩年期國債利率倒掛增加至20點，繼續指向經濟衰退。股市則在一路下跌之後，星期五出現抄底資金，但是全周來看還是跌的。美元匯率繼續走強，DXY指數曾經大升，不過最終回吐出多數斬獲。

 

　　歐洲經濟數據疲弱，俄羅斯切斷天然氣輸送，德法意三國首腦分別陷入政治困境，歐元直逼對美元平價；英國5月份經濟增長超預期，但是英鎊繼續貶值。全球需求減弱，拜登出訪中東，布蘭特石油價格兩次深跌，一度破95美元關口，不過隨著美國和沙特淡化增加供應的可能，油價重回每桶100美元樓上。加拿大央行一口氣加息100點，在G7國家中率先祭出超大碼加息。因為疫情中國第二季度GDP數據不及預期，A股調整。美國通脹超預期，黃金價格卻直線下挫，黃金的抗通脹屬性再次受到質疑。

 

　　市場在過去六個星期不斷在通脹交易主題和衰退交易主題之間游離，股市債市極度波動，在筆者看來這兩個主題根本就是同時存在的。美歐等主要西方發達國家正在陷入通脹和衰退共存的窘境，面臨巨大的政策不確定性。

 

　　美國6月份CPI通脹達到9.1%，遠高過分析員的預測中位數8.8%；核心CPI5.9%，也高過預測的5.7%，雙雙創下了四十年新高。分析員們曾經預測CPI會因為基數效應而在3月見頂，不料短暫回落之後物價指數一路沖高，市場暫時都無法判斷通脹的頂部何時出現。

 

　　CPI細節中，能源價格上漲超過41%，貢獻了6月份通脹的一半的上升動力；食品價格也上漲了超過10%。這兩項是美國通脹的主力，卻又是貨幣政策難以觸及的外部因素。但是扣除能源和食品的核心通脹也不省心，汽車價格連漲了17個月。租金是CPI中權重最高的成分，環比也漲出了1987年以來最高。房價、租金迅速上漲，勢必強化民眾的通脹預期，勞工市場率先推高工資，接下來就是服務業漲價。最新的數字顯示餐廳、娛樂、航空業輪番漲價。

 

　　利率掉期市場價格顯示，資金認為聯儲會在7月FOMC會議上加息75-100點，9月再加息75點，之後聯儲的加息步伐放緩。曾經長期負責聯儲市場交易的華爾街某投行分析員，在最新報告說聯儲在明年下半年降息，並提前縮表，帶起了星期五的股市反彈。

 

　　聯儲現在處在兩難境地，它走鋼絲繩時過度偏左或過度偏右都可能跌下萬丈深淵，同時在中期選舉之前還必須兼顧選民的情緒。筆者認為FOMC 7月份按照既定目標加息75點的可能性最大，這樣既作出遏制通脹的姿態，又不至於對經濟信心落井下石，不過鮑威爾在記者會的言論上可能更偏鷹派一些，而FOMC在縮表上則放慢腳步。聯儲六月份實際縮減的資產負債表規模只有預告的10%左右。

 

　　筆者預期，今年聯儲的加息幅度會達到3.5-3.75%，高過點陣圖的指引。但是過了中期選舉後，政策焦點就會向就業和增長傾斜，明年上半年開始放風，甚至試探性降息。

 

　　歐元匯率近來迅速下貶。一年前，歐元對美元匯率在1.18，如今對美元幾乎平價。這既反映出歐元區經濟基本面的惡化，也折射了資金流向的改變。

 

(shutterstock)

　

　　今年以來，歐洲經濟遭遇了兩大的困難。首先是俄烏戰爭觸發了能源價格的暴漲，由於進口能源成本飆升，歐元區經常項目從去年平均每月順差10億歐元，轉為今年4月逆差54億歐元，這個數字還會大幅惡化。其次是俄羅斯大幅削減天然氣供應，甚至以輸氣管檢修為由暫停了對德國供氣，德國為首的歐洲工業生產因此受到嚴重困擾，不少企業因天然氣供應短缺而減產、停產。

 

　　物價飆升嚴重蠶食了消費者的購買力，疫情後報復性消費並未發生。CPI通脹預計下半年沖上雙位數，歐洲央行被迫採取嚴厲收縮措施，筆者預計本周ECB以25點開啟加息周期。到今年底加息150點，明年再加100點，是歐元區成立以來前所未見的加息幅度，一定拖累經濟。大幅加息重新燃起市場對南歐國家財政可持續性的擔憂，意大利、西班牙、希臘國債遭到拋空，開始威脅歐元的穩定。

 

　　歐洲的經濟復甦缺乏收入增長的支持，消費不足、投資疲軟，根基本來就不穩固。一場俄烏衝突把原本水面下的問題顯性化了，加上在廢除化石能源上歐洲步伐過於激進，在對俄羅斯實施能源制裁上決策草率，歐洲事實上已經進入了能源危機狀態。

 

　　市場對歐洲增長的預期從增長放緩，到輕度衰退，到現在的中度衰退。疲弱的歐元，對於能源進口成本衝擊頗大。哪怕石油和天然氣價格在此價位不再上漲，歐元每貶值5%，也會拉高CPI0.4-0.8個百分點。歐元現在大幅貶值，對深陷苦戰的ECB十分不利。弱歐元理論上說對德國出口好處較大，但是目前德國的工業生產因能源短缺而無法發力。

 

　　短期來看，歐元已經超賣，不排除出現技術性反彈。中期來看，歐洲的經濟危機、能源危機和地緣政治危機都是深刻的，恐怕最壞的時間尚未出現。南歐重債國的財政可持續性現在還是明顯好過歐債危機的時候，但是一切取決於ECB如何加息、投機客會否狙擊以及普京如何出牌。歐元貶值，可能並未結束。

 

　　意大利總理德拉吉提出辭職，但被總統勸阻。本周三他在議會的演講將決定執政聯盟的命運。議會中最大政黨五星聯盟分裂，可能撤銷對德拉吉政府的支持。筆者相信建立其他政黨主導的執政聯盟並不現實，要麼德拉吉說服孔蒂領導的五星聯盟留在政府內部，要麼解散議會提前大選，這兩種可能的機會一半一半。如果出現後一種情況，選舉估計要等到9月甚至更晚。看守政府不僅有困難通過十月份的預算案，也無法貫徹各項改革措施，而這些措施的落實是歐盟向意大利發放2000億歐元經濟復甦資助的前提條件。意大利得不到這筆資金，則財政可持續性會受到質疑，意大利向債務危機方向邁進一大步。

 

　　本周重點在於歐洲和日本央行。歐洲央行開啟加息周期，預計三大政策利率同時加息25點，並披露支持重債國債市的新政策工具。估計日本銀行的利率政策不變，行長黑田在記者會上關於收益率曲線管理的評論最值得關注。還要關注意大利政局的最新進展。

 

　　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

 

 

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