  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室Call Me Doctor
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

18/07/2022

怕受歧視不敢承認？糖尿病現年輕化趨勢！醫生：愈年輕控向糖愈差！延誤治療或致失明、截肢

#健康小tips #健康 #糖化血紅素 #糖尿病 #糖尿病患者 #歧視 #本港十大死因之 #本港十大死因之 #糖尿病年輕化 #血糖過高 #血糖 #高血糖
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　糖尿病連續10年是本港十大死因之一，但患者數目逐年攀升，且有年輕化趨勢。有醫生指，很多年輕患者因社會對糖尿病存誤解，怕被歧視不敢承認患病而延誤治療，「愈年輕愈猶豫」，控制血糖愈差；惟血糖長期過高，會增加併發症風險。

 

組織鼓勵糖尿患者參加病友組織，增加對病情和胰島素認識。

 

　　糖化血紅素（HbA1c）可反映患者過去2至3個月的血糖平均值，數值愈高即發生併發症的機會愈高，理想值為7以下。惟香港糖尿聯會和兒童糖尿協會於6月24至30日訪問674名第1型及第2型糖尿病患者，包括334名為非病友組織會員，發現高達3成半非會員不知自己的糖化血紅素水平；即使知道，患者當中有63%超標，每3名18至59歲年輕2型糖尿病患者，便有2名數值高於7，患者愈年輕愈難控制病情。

 

憂歧視不敢承認 部分延誤治療


　　導致年輕患者病情不穩的主因之一，是憂慮被歧視。香港糖尿聯會主席伍超明指，4成非會員因怕被視作不健康和無法勝任工作等，猶豫是否要向家人承認患病，「愈年輕愈猶豫」；近9成更認為社會對糖尿病存誤解，因此逾半曾經或常躲起來服藥、注射針劑或檢查血糖，36%人延誤治療。年輕患者更常因上學和工作忙，外出飲食、運動不足、忘記用藥，致血糖難控制。

 

　　香港糖尿聯會副主席許兆文解釋，血糖長期過高，會破壞體內大小血管、神經系統和各器官，增中風和腎衰竭等併發症風險，「糖尿上眼」會導致失明等，若足部感染甚至要截肢。不過，近4成要用胰島素的非會員患者，因為怕副作用和影響日常生活等，在醫生要求用藥後的半年至1年內才接受治療。

 

　　伍指，新式胰島素針嘴極幼至少於直徑0.2毫米，痛楚比「篤手指」量血糖更少，又鼓勵患者參加病友組織，增加對病情和胰島素認識，並盼社會給予患者支持。

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips #健康 #糖化血紅素 #糖尿病 #糖尿病患者 #歧視 #本港十大死因之 #本港十大死因之 #糖尿病年輕化 #血糖過高 #血糖 #高血糖

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk