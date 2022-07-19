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19/07/2022

終於中招了，哇哈哈！

#退休 #隔離令 #新冠肺炎
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　大家咪笑小弟阿Q精神，真㗎，有點點「慶幸」，終於中招了。

 

　　整個疫情發生兩年幾，專家估計三百萬人中過招（大量冇報，怕被捉去隔離），喂！作為傳媒人，我完全冇經驗，咁咪好「冇面」？點知真正感覺噃！（係咪變態呢？ ）

 

　　況且，打晒三針，再中埋招然後康復，免疫力更加強 （有科學根據㗎 ）！

 

　　上周四，約咗幾位傳媒人兄弟姊妹攪「煮酒論時局」飯聚，每次請一位在位掌權者，自由自在對時人時事時局分享看法，只是不准引述。過癮，大量新聞傳媒中冇曝光的消息紛紛爆出，又食飽又飲飽又聽飽。

 

　　呢類聚會，參加者當日要手機群組中「騷」撩鼻報告，人人顯示一條線，大家安心出行。

 

　　晚餐完畢，開開心心返家，睡去凌晨四點，咦， 乜喉嚨有點痕癢，感覺似作感冒，至清晨未退。

 

　　直覺：中招！簡單，即做快測！從未試過，雙線！再做，又雙線！

 

　　首先通知老友周五另一頓快樂晚飯改期。然後，未報衞生署前，先稟告老婆大人、肥女B及排骨B。

 

　　佢地個個良好市民，百分百守法，立即開始將為夫為父「監禁」在房，唔准再踏出。然後，上報衞生署。

 

　　嘩！效率快速，轉眼已收到「隔離令」，簽發的正是日日四點直播見到，有啲「怕羞仔」的衞生主任區家榮醫生。

 


政府服務周到，專人到你家送化驗袋，企在門外，直至你完成採樣。

 

　　樣就「怕羞仔」，隔離令就極權威嚴肅：「本人有理由相信你曾智華受到2019冠狀病毒感染，本人命令你必須即時根據政府指示接受隔離，直至……你不得離開隔離地方……若未能遵守，即屬犯罪……可處第三級罰款及監禁六個月（嘩，好驚驚！ ）。如你已接種新冠疫苗兩劑或以上，在隔離的第六及第七天，進行快速測試，若連續兩天結果陰性……將視作完成隔離條件，隔離令完結，毋須通知衞生署（咦，原來可以自動放監 ） ！

 

隔離令措詞嚴厲，搞到分分鐘會判坐監咁款，好驚驚。

其實，七天冇事就變回「自由人」。

 

　　好嘞，疫情發展如何？

 

　　確診後第一晚最辛苦，全晚標冷汗，成張被濕晒，毛巾仔亦抹咗半打。

 

　　第二朝，並不太辛苦，生活也不悶，因為……哈哈哈，周六馬季最後一戰，食完早餐刨馬經，12點半開跑，根本對病情再冇感覺，因成個神經系統只得「馬馬馬」。

 

　　晚飯後，睇咗半套期待已久的《Drive My Car》， 10點瞓着。咦，有點好轉嘞，再冇標冷汗，只幾聲咳。咁就有覺好瞓矣。凌晨三點紥醒，立即執筆寫下本文，速速交稿。

 

　　監禁生涯，被房外三名「獄卒」嚴厲監管，要坐足最少六日。日日「必理痛」及「連花清瘟膠囊」交叉服用。最擔心，並非病情，而係被咁樣禁閉，冇地方運動，第七日出關，可能變「肥豬Luke」矣。

 


藥物多似零食，隨便享用。

如今講句笑，真係「好易中、好易買餐餸」。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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