  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
容我世說
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

18/07/2022

難有拜登主義的拜登中東之行

#拜登主義 #中東 #拜登 #以色列 #沙地阿拉伯 #伊朗
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

    本欄每周一更新



　　在歷史上中東地區對美國的重要性不言而喻，但特朗普在任期間顛覆了美國的傳統中東政策，他要從中東泥沼裏抽身，轉向印太地區。到了拜登上台多次強調他與前任的不同，終於拜登在13日至16日踏上他上任以來首次的中東之旅，但他此行真的能突出他的「拜登主義」嗎？
　
　　事實上，我們都不甚清楚甚麼叫做「拜登主義」。拜登出發前在《華盛頓郵報》撰文表示重視美國價值觀和利益，將尋求協助解決中東國家之間的矛盾和推動地區和平，並要瓦解中俄和伊朗三國在中東的影響力。　

 

(CNS)

　
　　換言之，拜登要重拾美國在中東地缘政治上的話語權，在該地區建立「中東版北約」以抗衡中俄和伊朗這三個主要敵人。不過，講就天下無敵，觀乎拜登四天閃電式的旅程，可以期望能獲取甚麼？
　
　　不少分析家都認為拜登的中東行最重要目的，說穿了只不過欲修補和沙地阿拉伯的關係，說服這個重要油組國家增產原油，以緩解美國嚴重的通脹，結果卻踫了一鼻子灰，不僅未有扭轉特朗普的政策，看在中東各國眼內，他更是帶著特朗普影子而來。
　
　　無論如何，拜登在行程結束時，仍然搬出他的所謂「拜登主義」五原則:夥伴、嚇阻、外交、整合與價值，並重申美國「不會一走了之，留下真空給中國、俄羅斯或伊朗來填補」。
　
　　好了，就讓我們審視一下拜登此行的成敗。他的首站為以色列，並與該國總理簽署了《耶路撒冷宣言》，該宣言開宗明義指出要深化以色列與阿拉伯國家的夥伴關係，在保持以色列的軍事優勢下，擴大中東地區的和平圈子，打擊伊朗在中東的代理人及其恐怖主義行為，矛頭直指包括巴勒斯坦的哈馬斯。
　
　　以色列國防部長本尼甘茨興奮地向拜登提出組建一支聯合部隊，共同對抗伊朗，為建構「中東版北約」踏出一步。拜登偏坦以色列的立場與特朗普無異，因此他無意取消在耶路撒冷建立美國大使館，而且對以色列在巴人自治區土地上興建殖民區不加批評，這方面他還不及過去的民主黨總統。
　
　　拜登雖重提「兩國論」，但巴人只感到這純綷是偽裝的虛言，他根本連對巴人自治區土地也欠缺尊重。至於美藉巴勒斯坦女記者阿克利赫早前疑被以軍槍擊身亡，也沒有半點真誠的關注。因此，他訪約旦河西岸和巴人自治政府會晤其實沒甚意思。和平？在以巴地區依然遙不可及。
　
　　拜登完結以巴之旅，便從以色列的特拉維夫直飛沙地阿拉伯，他想顯示甚麼？沙地雖開放了和以國的直接航線，但不表示該國能與以色列正常化，更遑論在軍事上可以合作。或許，拜登以為2020年9月在特朗普促成下，以色列和海灣國家(阿拉伯聯合酋長國、巴林)能成功破冰，定立《亞伯拉罕協議》，互建邦交，這條路線便可在阿拉伯國家之間複製和擴展，為「中東版北約」奠下基礎，以抵抗共同敵人伊朗，亦為中俄擴張設下屏障。美國這個如意算盤似乎太天真，難有機會打響。
　
　　還記得2017年卡塔爾的外交風波嗎？正由於她不肯跟隨沙地阿拉伯，和伊朗斷交，這正反映了不是所有阿拉伯國家對伊朗有相同的看法，特別是伊拉克和敘利亞政府都是以什葉派為主，與伊朗關係要好。
　
　　即使遜尼派國家，有好些認為美國利用伊朗議題，在中東地區挑撥離間，加強該地區的矛盾和不穩，他們甚至抱怨特朗普單方面退出核協議，而拜登卻沒有撥亂反正，更要加大針對伊朗，增加了中東地區的核危機，現在並且欲建構「中東版北約」，其心可株。究竟拜登是為戰爭或和平而踏上今次中東之旅？
　
　　最諷刺的是，當俄烏戰爭開打，美國呼籲中東盟友加入制裁俄羅斯，卻沒有一個參與，而沙地阿拉伯更考慮以人民幣和中國進行石油交易，這可謂是刮了美國一記耳光。
　
　　沙地外長法漢．沙特在拜登訪問沙地期間說:「這個地區成熟了，這意味著我們與一些夥伴發展了戰略關係」。他表示，華盛頓依然是中東地區的主要戰略夥伴，但這並不意味著這些國家不能與其他國家也有「強勁的夥伴關係」。這番說話反映了甚麼呢？
　
　　拜登在沙地可謂是賠了夫人又折兵。他和涉嫌殺害美藉沙地裔記者卡舒吉的沙地王儲穆罕默德(MBA)碰拳作為見面禮，引起美國國內人權人士非常不滿。拜登上任時即暫停與沙地的軍售，也暫不與王儲會面，以抗議他濫殺記者，怎知他還是不得不在石油利益面前折腰，他一貫所強調的人權價值失色。
　
　　折腰後拜登還是拉攏不了MBA。他出訪中東地區前，法國總統馬克龍已告之美國，他與中東國家通電話時，得知阿聯酋原油產能已到極限，沙地也只能每天增產15萬桶。而其後MBA也親口向拜登表示，提升生產與否有他們的市場考量。
　
　　拜登的四天中東之行，無功而還，而「拜登主義」也只不過是自說自話吧了。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多容我世說文章

你可能感興趣

#拜登主義 #中東 #拜登 #以色列 #沙地阿拉伯 #伊朗

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk