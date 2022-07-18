金像獎2022｜85歲謝賢終奪影帝！霆鋒曾嘲無攞過金像獎？曾於記者會怒摑曾江！戴黑超因眼裡有桃花？5件事重溫謝賢經典！

第40屆香港電影金像獎結果昨晚正式出爐！現年85歲的「四哥」謝賢成功憑電影《殺出個黃昏》成功首奪金像獎影帝殊榮！說到謝賢，也許大家也會聯想起他「風流」、「瀟灑」、「花花公子」等形象，但數到他最令深入民心的，必定是多年來的出位事件和言論！

85歲的謝賢成功憑電影《殺出個黃昏》成功首奪金像獎影帝殊榮！

（網上截圖）

#1記者會怒摑曾江！

說到四哥近年最廣為人知的軼事，想必未「怒摑曾江」一事莫屬！四哥於2015年曾夥拍曾江、胡楓以及Joe Junior拍攝無線旅遊節目《四個小生去旅行》，回港後出席記者會時，四哥大爆拍攝時的種種不滿，更當場怒摑曾江！當時夾在兩人中間胡楓亦被四哥打擊中眼鏡，成為一時城中熱話！事後四哥在內地節目表示怒摑事件其實只是宣傳技倆，不過屬真屬假，只相信只有當時人才知道！

（網上圖片）

#2 戴黑超因眼裏有桃花？

「太陽眼鏡」可說是四哥的獨特象徵，就連多年前拍攝亞視劇集《情陷夜中環》時，四哥和張文慈拍攝床戲都堅持要戴黑超！當時四哥前笑指：「我現實中也是這樣！」不過，不少人因此事曾猜想四哥或患眼疾，後來四哥亦曾經為長期戴黑超一事解話，指因年輕時有位師傅說他眼睛裏有桃花，戴黑超就可把艷遇遮起來！

#3 一生只愛5個女人

謝賢和狄波拉

（影片截圖）

在不少人眼中，四哥也是一位花花公子，不過四哥就曾就此作出反擊，指事實並不是這樣！四哥在訪問中說過：「我拍拖，數得出幾多個女人，就是最重要的五個。」多年來，四哥只公開承認過愛過5個女人，分別是嘉玲、蕭芳芳、甄珍、狄波拉以及Coco。被問及和狄波拉離婚一事，對感情態度開通的四哥更曾表示：「我和狄波拉又不是做錯事，全都是小毛病，合不來就分開啦！」

＃4 「霆鋒才是我最經典的作品。」





謝賢一家合照

（網上截圖）

兒子謝霆鋒曾於2011年獲得金像獎「最佳男主角」，在台上重提舊事，指自己18歲得到金像獎最佳新演員時曾向四哥說：「你拍過幾百部電影，你有沒有拿過金像獎？」霆鋒當時表示自己不知天高地厚，並向四哥致歉：「爸爸，你才是最佳男主角！」兩父子不時傳出不和，大家也見慣不怪，但其實四哥曾在訪問中提及霆鋒才是他的代表作，「代表作只是人家給你的美譽，一切都是人生的片段，霆鋒和婷婷才是我最經典的作品。」

#5 豁達面對死亡

屆年85歲的四哥，曾於年前訪問時表示自己因年紀大不時失憶，但人終會一死，並無太感受。早在2019年訪問時，四哥更指：「到我這個年紀，有得玩就玩、有得食就食、有得做就做！」面對同輩演員相繼離世，四哥則指遲早也會輪到他，何時離開也沒有所謂，「做了這行幾十年，還可以做甚麼？我也是做到走為止！」