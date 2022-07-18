  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
美女中醫
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室Call Me Doctor
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

18/07/2022

鼻樑扁榻口罩下滑？徒手矯型改善鼻型兼暢通經絡、呼吸道！復位後如何令效果持續？

#中醫 #針灸 #鼻樑 #口罩 #針刺 #矯型 #篩骨 #艾灸 #上頷骨 #徒手矯型 #復位 #呼吸道 #經絡 #鼻骨 #氣血 #穴位 #按壓
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 譚莉英

    譚莉英

    香港中醫藥管理委員會註冊中醫師

    廣州中醫藥大學中西醫結合腫瘤科博士

    香港大學中醫學碩士

    香港大學中醫全科學士

    電台節目莉英談『深』節目主持人

    專欄作家

     

    美女中醫

    本欄每周五更新

　　Maggie 架著大號太陽眼鏡，有型指數爆燈，直至步入診症房，急不及待把眼鏡脫下，並說：「譚博，我快焗到暈，先讓我抖抖好嗎？」

 

　　我點頭並遞上紙巾，讓她先輕鬆地擦一把汗。

 

　　Maggie 待體溫與情緒沉澱後，並說：「譚博，我好慘⋯⋯」然後緩緩地把口罩脫下。

 

　　Maggie指著渾圓的鼻脊和鼻頭，並說：「你看，由於疫情關係所以不得不戴著口罩，但我的鼻子實在太扁，恍似沒有鼻樑一樣，口罩經常往下滑，結果逼住要架著大眼鏡來壓住口罩，以防口罩滑下，但口罩加大眼鏡蓋在面上，實在焗到我抖不過氣，所以我希望你幫我提高鼻樑，好等可以舒適地戴口罩，也可抖抖氣，其實可以怎樣辦呢？」

 

　　我答：「徒手矯型，改善鼻骨、篩骨與上頷骨狀態，除了改善鼻型外，還有助呼吸道的暢通。」

 

　　Maggie 續問：「需要持續做嗎？」

 

　　我答：「不需要。」

 

　　Maggie 大喜：「做完後如何鞏固效果？」

 

　　我答：「可以用針灸。

 

　　針刺：印堂、迎香和腎俞等穴，以補手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次為一療程，除了有助鞏固鼻型外，還可提升經絡暢通，改善鼻周氣血功能，從而有助呼吸道的健康，提升防衛功能。」

 

　　Maggie 問：「平時可以怎樣護理？」


　　我答：

 

　　「1.徒手復位後一個月內避免戴厚重的大眼鏡。

　　2.盡量平臥，減少側睡，避免趴著睡。

　　3.均衡飲食，以免營養不均，影響氣血功能。

　　4.避免用力搓鼻，若果遇著傷風、感冒或鼻敏感等，應積極治療。

　　5.以上穴位也可經常輕柔按壓，以助經絡暢通。」

 

　　Maggie 續：「穴位怎樣按壓效果最好？針刺用艾灸，那麼按壓穴位後再用艾灸又如何？」

 

　　我答：「按壓穴位方法：印堂、迎香和腎俞等穴，每日按壓四次，每次40壓，按致穴位有痠脹度為佳。

 

　　至於艾灸，還是要配合針刺一同才能顯效。因為針灸，即針刺配合艾灸，簡稱針灸。

 

　　若果按穴位後再在皮膚表面操作艾灸，艾灸藥效難以發揮最佳效果。緣於皮膚是人體最大的保護外層，熱力與藥效會因皮膚外層的阻隔而在體表散失，所以藥效與熱力難以透入穴位與經絡，更不用說傳到臟腑而作出相對調整。反而臨床多見自行操作艾灸所產生的問題，由於表皮適應了艾灸熱力而將艾灸太過靠近皮膚，令表皮過熱灼傷而起水泡，不單艾藥功效不顯著，反而弄出個疤痕來，得不償失。」

 

　　Maggie 續問：「那麼針灸呢？」

 

　　我答：「由於針刺透過體表而直達穴位，所以有效將針刺的訊息學、效能和艾灸的藥效與熱能從穴位沿経絡傳到所屬臟腑進行調整，直接讓機體與臟腑吸收，從而發揮醫療和調節效能。」

 

　　Maggie 點頭示意明白：「啊！原來如此，果然是歷史文化遺產，蘊含高度智慧，實在長知識了！」

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多美女中醫文章

你可能感興趣

#中醫 #針灸 #鼻樑 #口罩 #針刺 #矯型 #篩骨 #艾灸 #上頷骨 #徒手矯型 #復位 #呼吸道 #經絡 #鼻骨 #氣血 #穴位 #按壓

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk